Continua a crescere la serie di smart TV di Xiaomi, che da oggi si arricchisce di un nuovo modello di fascia alta. È stata presentata in Cina Xiaomi Mi TV Lux 65, con schermo OLED 4K da 65 pollici, cornici sottilissime e specifiche tecniche di altissimo livello.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi TV Lux 65

La smart TV Xiaomi è caratterizzata dall’utilizzo di uno schermo OLED con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), con luminosità massima che raggiunge i 1.000 nit, sfiorando i 0 nit per le aree nere, e angolo di visione di 178 gradi. È in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori, ben oltre il numero che può essere riconosciuto dall’occhio umano.

La frequenza di refresh è impostata a 120 Hz, con una impostazione colore che copre il 98,5% del gamut DCI-P3. Il tempo di riposta è di appena 1 millisecondo, con la tecnica di compensazione del movimento MEMC che garantisce un ottimo supporto agli appassionati di gaming.

Il processore è un MediaTek MT9650 con CPU quad core (CorteX-A73) e GPU ARM Mali-G52 MC1, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Ricca la connettività che include WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, 3 HDMI, 2 USB, S/PDIF e presa Ethernet.

Ottimo anche il comparto audio con speaker dalla potenza complessiva di 65 watt: Troviamo due speaker da 12,5 watt per i canali destro e sinistro, 2 speaker da 10 watt per l’effetto surround e un sub woofer da 20 watt a 50 Hz. Sono inoltre presenti il supporto a Dolby Atmos 2.1.2, DTS Audio, Dolby Audio e un array di 4 microfoni per parlare con l’assistente digitale XiaoAI.

Design di Xiaomi Mi TV Lux 65

Decisamente curato il look, con cornici ultra sottili, un frame da 4,6 millimetri e un rapporto screen-to-body del 98,8%, decisamente elevato. La base della TV è realizzata in vetro trasparente e può contare su una serie di luci posteriori per creare l’atmosfera più adatta ai contenuti in riproduzione.

Gli speaker surround sono stati studiati per riflettere il suono verso il soffitto, e creare un suono tridimensionale che migliora il coinvolgimento.

Software di Xiaomi Mi TV Lux 65

Ancora una volta Xiaomi utilizza Patchwall, l’interfaccia personalizzata che gira su base Android, in grado di fornire consigli sui contenuti da guardare. Troviamo anche XiaoAI, l’intelligenza artificiale sviluppata da Xiaomi che può essere interrogata e utilizzata per la gestione della TV.

Il software può contare su ina intelligenza artificiale che regola in maniera dinamica la qualità delle immagini a livello di pixel, sfruttando una APU che fa ricorso alle reti neurali per ottimizzare quando mostrato a schermo. Per ogni frame vengono utilizzati oltre 20 diversi algoritmo si regolazione ella qualità e 5 diverse scene di sincronizzazione per un risultato davvero straordinario.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Mi TV Lux 65

La smart TV Xiaomi Mi TV Lux 65 sarà in vendita in Cina dal 3 luglio al prezzo di 12.999 yuan, circa 1650 euro al cambio attuale.