Xiaomi non perde mai occasione per lanciare qualche nuova offerta e, con l’avvicinarsi della Festa della mamma, ha deciso di mettere in piedi una serie di iniziative promozionali che investono vari e numerosi prodotti del suo sconfinato ecosistema.

Se questa mattina vi avevamo presentato la selezione di MediaWorld, le offerte di Xiaomi per la Festa della Mamma 2020 sono decisamente più articolate, basti pensare che una parte è frutto della collaborazione con Westwing, un’altra si svolge sullo store online ufficiale mi.com – con annessa app Mi Store – e l’ultima sui canali di distribuzione delle grandi catene di elettronica.

Xiaomi e Westwing: prodotti in offerta

La prima selezione di offerte si inserisce nell’ambito della prima campagna promozionale realizzata da Xiaomi in collaborazione con Westwing.it, piattaforma di Home&Living dedicata alla vendita online di accessori per la casa e soluzioni per l’arredamento.

In particolare, a partire da oggi – 4 maggio 2020 – fino al 7 maggio, su Westwing.it ci saranno numerosi prodotti Xiaomi a prezzo scontato, come le luci intelligenti, i purificatori d’aria, gli speaker portatili, il comodo bollitore elettrico che permette di verificare la temperatura dell’acqua tramite smartphone. Non solo prodotti per la casa: Xiaomi e Westwing hanno pensato bene di inserire nelle offerte anche delle cuffie auricolari true wireless, che sono senza dubbio il gadget del momento, monopattini elettrici e valigie ultraresistenti in lega di alluminio.

Xiaomi e le grandi catene: prodotti in offerta

Messe da parte le offerte su Westwing, passiamo ai prodotti Xiaomi che saranno disponibili a prezzo scontato presso la grande distribuzione. Il produttore cinese ha già fatto sapere le offerte coinvolgeranno l’asciugacapelli Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer, l’aspirapolvere Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner e il purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H.

Xiaomi e la Festa della mamma: offerte sul Mi Store

Le offerte più interessanti sono senza dubbio quelle che Xiaomi ha deciso di attivare sul proprio store online ufficiale, il Mi Store – accessibile anche dall’omonima app, con anche 5 euro di sconto extra per i nuovi clienti.

Queste offerte saranno attive dal 4 al 10 maggio 2020 e negli stessi giorni ci sarà la possibilità di sfruttare il codice sconto “mamma2020” per ottenere 10 euro di sconto ulteriore. Ecco tutte le offerte disponibili:

Tutte le offerte pensate da Xiaomi in vista della Festa della mamma 2020 sono disponibili sullo store online ufficiale della casa cinese a questo link:

Offerte Xiaomi Mi Store per la Festa della mamma

Avete trovato delle offerte interessanti? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Potrebbe interessarti anche: Xiaomi Mi 10 Pro vs iPhone 11 Pro Max: due top a confronto