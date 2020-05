Dopo le tante novità di ieri, Xiaomi continua a sfornare prodotti smart. Fra gli ultimissimi c’è un nuovo bollitore intelligente chiamato MIJIA Smart Electric Kettle Pro e, in più, una “modalità bambini” per le TV con Patchwall, l’interfaccia utente di Xiaomi per i televisori.

Il bollitore MIJIA Smart Electric Kettle Pro

Dietro a questo bollitore smart c’è MIJIA, marchio facente parte dell’infinito ecosistema di Xiaomi per prodotti di vario genere, come sempre a basso prezzo. Al prezzo di 249 yuan, circa 31 euro al cambio, viene venduto in Cina questo MIJIA Smart Electric Kettle Pro, un bollitore intelligente dotato di un display digitale che consente di visualizzare la temperatura dell’acqua in tempo reale, fino a un massimo di 1,5 litri.

Presenti cinque livelli per regolare l’isolamento termico (40, 50, 70, 80 e 90°C), e un anello riscaldante da ben 1800 watt che consente di far bollire l’acqua in 5 minuti a pieno carico, che è possibile tenere a temperatura fino a un massimo di 12 ore.

Per il resto, c’è da menzionare che MIJIA Smart Electric Kettle Pro supporta una tripla protezione di sicurezza contro scosse elettriche e perdite dell’acqua, e che è rivestito in acciaio inossidabile 304 con proprietà antiruggine e anticalcare.

Questo bollitore smart è già in vendita in Cina, ma difficilmente arriverà sul mercato internazionale, se non attraverso canali di vendita terzi.

Patchwall riceve la modalità bambini

Lato smart TV, come anticipato, Patchwall si aggiorna con una nuova “modalità bambini” che introduce varie funzioni utili. L’interfaccia di Xiaomi, basata su Android TV, guadagna così una sezione specifica separata dalle altre e dedicata ai più piccoli, che integra opzioni come il controllo genitoriale (Parental Control), un sistema di ricerca sicuro, Smart Curation e dei contenuti educativi gratuiti.

Mi Fans, we launched "Kids Mode" on Patchwall! One of the most requested feature since OTT in India is not censored! With Kids mode, you get

1. Kids Mode with Parental Lock

2. Safe Universal Search

3. Smart Curation

4. Free Edu content

5. Peace of Mind 🙂#no1SmartTVBrand pic.twitter.com/hOKonzcNxY — Eshwar (@eshwar_nc) May 27, 2020

Non è chiaro se la “modalità bambini” arriverà su tutti i mercati e TV di Xiaomi, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.