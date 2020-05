Xiaomi continua ad ampliare l’offerta relativa al mercato europeo e ha annunciato oggi l’arrivo di nuovi prodotti, tutti già disponibili in patria. Si parte da Xiaomi Mi TV Stick per passare alla nuova smartband Mi Band 4C, senza dimenticare due nuovi monopattini elettrici e una bicicletta, anch’essa elettrica.

Xiaomi Mi TV Stick

La chiavetta Xiaomi è comparsa per la prima volta un paio di settimane fa su Gearbest, noto store online cinese, e nel corso di un evento dedicato al mercato tedesco sono state rilasciate ulteriori informazioni. In realtà è stata mostrata una sola immagine, affermando che presto il dispositivo sarà in vendita in Europa.

Xiaomi Mi TV Stick, che rappresenta un’alternativa ad Amazon Fire TV Stick, con Android TV 9.0 a bordo. Dall’immagine, di pessima qualità, si evince che sarà presente il supporto a Google Assistant, Netflix e Amazon prime Video. La connessione alla smart TV avverrà tramite HDMI, mentre per quanto riguarda l’alimentazione è presente un connettore USB Type-C.

Al suo interno troveremo un chipset Amlogic S905 Y2 con 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Sconosciuti al momento sia il prezzo che la disponibilità, che non dovrebbe essere comunque lontana nel tempo.

Xiaomi Mi Band 4C

Arriverà in estate invece un nuovo dispositivo indossabile e con ogni probabilità sarà Xiaomi Mi Band 4C. Nel corso dell’evento non sono stati fatti nomi, ma visto che non c’è ancora traccia di Xiaomi Mi Band 5, è quasi certo che si tratti di Xiaomi Mi Band 4C, versione internazionale di Redmi Band.

Forme squadrate dunque, una moltitudine di quadranti e connettore USB integrato per una ricarica in qualsiasi situazione. È possibile che nelle prossime settimane sia in vendita, anticipando di qualche mese il lancio di Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi Mi Electric scooter

Saranno invece due i monopattini elettrici, anch’essi già presentati in Cina, che arriveranno sui mercati europei nel corso delle prossime settimane. Parliamo di Xiaomi Mi Scooter 1S, con velocità massima di 25 Km/h, autonomia di 30 Km e doppio sistema frenante, e di Xiaomi Mi Scooter Pro 2 con un motore da 300 W, autonomia di 45 Km e la possibilità di superare pendenze fino a 20 gradi.

I prezzi, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi visto che Xiaomi non ne ha parlato, dovrebbero essere di 299 e 599 euro, con possibili variazioni a seconda dei vari mercati.

Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike

Arriva in Europa, a partire dalla Francia, anche Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, non proprio il massimo in quanto a estetica, ma pensata per la mobilità cittadina. Grazie al motore da 250 W permette di raggiungere i 25 Km/h e di assistere l’utente nella pedalata.

È presente un piccolo schermo LCD da 1,8 pollici che permetterà di controllare alcuni dati, tra cui la carica residua. L’autonomia dichiarata è di 45 Km grazie alla batteria da 5.800 Mah, il peso è di 14,5 Kg con dimensioni di 124,7 x 55,6 cm x 92,8 da aperta e 100 x 45 x 65 cm da chiusa.

In Francia sarà in vendita a nel corso della prossima estate a 999,99 euro, un prezzo non propriamente accessibile, che però potrà essere scontato con il bonus da 500 euro previsto dal governo.