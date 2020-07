Il team di Xiaomi ha dato il via al rilascio in Italia di un nuovo aggiornamento per una delle sue smart TV: si tratta di Xiaomi Mi Smart TV 4S da 43 pollici.

Le novità dell’update per Xiaomi Mi Smart TV 4S da 43 pollici

Si tratta di un aggiornamento che “pesa” 1,14 GB e introduce alcune interessanti novità, a partire dalle patch di sicurezza sviluppate dal team di Google, senza tuttavia stravolgere quella che è l’esperienza complessiva di questo dispositivo Android TV.

Tra le altre novità segnalate dagli sviluppatori nel changelog ufficiale troviamo l’ottimizzazione dell’esperienza utente offerta dal device e il miglioramento della stabilità del sistema.

Come procedere all’aggiornamento

Non appena l’update sarà effettivamente disponibile anche per il vostro modello (potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che raggiunga tutti i prodotti in commercio), potrà essere scaricato ed installato direttamente dalla smart TV (che, ovviamente, dovrà essere connessa ad una rete dati).

Se aggiornate la vostra Xiaomi Mi Smart TV 4S da 43 pollici e riscontrate qualche altra novità, fatecelo sapere con un commento.

