Dopo aver presentato ufficialmente Xiaomi Mi Band 5, la compagnia cinese lancia Xiaomi Mi Band 4 NFC. Si tratta di una particolare variante del famoso modello Xiaomi Mi Band 4, ma in questo caso munito di modulo NFC per i pagamenti contactless con carte Mastercard.

Pagamenti contactless con Mastercard

Al momento disponibile unicamente per la Russia, gli utenti che acquisteranno Xiaomi Mi Band 4 NFC avranno fra le mani la stessa smartband lanciata nel 2019. I possessori di carte Mastercard rilasciate da Raiffeisenbank, VTB, Tinkoff Bank, Otkritie Bank, Rosselkhozbank, PSB, Russian Standard Bank, MKB e Credit Europe Bank (Russia) saranno i primi a poter godere di un sistema rapido ed economico per concludere pagamenti in modalità contactless.

Per impostare correttamente la carta Mastercard come sistema di pagamento tramite Xiaomi Mi Band 4 NFC, sarà necessario installare l’applicazione Mi Fit sul proprio smartphone, selezionarla dal menu “Carte” ed avvicinare la smartband ad un POS munito di modulo NFC. Il pagamento è protetto dal sistema token di Mastercard mentre le informazioni personali sono immagazzinate all’interno del chip NFC sviluppato da NXP.

Xiaomi Mi Band 4 NFC è disponibile da oggi al prezzo di 3.990 rubli, circa 50 euro al cambio, presso mi.com, alcuni partner ufficiali Xiaomi, nei Mi Store così come nei negozi Mvideo, DNS, Eldorado, MTS, Megafon, Beeline, Svyaznoy, Wildberries e tanti altri.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartband