A un anno esatto dalla presentazione del modello precedente, è stata annunciata oggi in Cina Xiaomi Mi Band 5, la nuova smartband di Xiaomi che punta a rafforzare la propria posizione in un mercato dove ha pochi rivali.

Nei giorni scorsi siamo stati quasi sommersi dalle anticipazioni e abbiamo scoperto buona parte delle caratteristiche tecniche. Oggi dunque facciamo la nostra conoscenza ufficiale di Xiaomi Mi Band 5, che si evolve non poco rispetto al modello precedente, almeno dal punto di vista tecnico.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi Band 5

Se a un primo colpo d’occhio Xiaomi Mi Band 5 potrebbe sembrare identica al modello precedente, già dallo schermo si capisce che le cose sono cambiate. Troviamo infatti un display OLED a colori da 1,2 pollici, un bel passo in avanti rispetto agli 0,95 pollici di Xiaomi Mi Band 4.

Ritroviamo il misuratore di battito cardiaco, che quest’anno si arricchisce della possibilità di misurare il valore SpO2, che indica la quantità di ossigeno nel sangue, utile soprattutto in abbinamento alla rilevazione del sonno per scoprire eventuali disturbi di respirazione. La misurazione del sonno include ora il rilevamento della fase REM, assente nei modelli precedenti.

È presente un barometro, in grado di rilevare la pressione atmosferica, anche se Xiaomi non ha parlato della funzione altimetro, solitamente associata a questo sensore. È inoltre presente un sensore di prossimità in grado di riconoscere quando è indossata, per risparmiare batteria se viene rimossa dal polso.

Oltre alla versione normale è stata presentata la versione con il modulo NFC, il che ci fa ben sperare per la versione internazionale. In questo modo sarà possibile abbinare la propria carta di credito e utilizzare Mi Band 5 per i pagamenti in mobilità, senza dover utilizzare lo smartphone o la carta di credito fisica.

Completamente nuovo è anche il sistema di ricarica: finalmente possiamo dire addio al vecchio connettore che obbligava a rimuovere il corpo principale della smartband dal cinturino, con il risultato di rischiare di rovinarlo. Ora la ricarica avviene tramite un connettore magnetico posto nella parte inferiore, una soluzione decisamente più pratica. La batteria garantisce due settimane di autonomia, in linea con i modelli precedenti.

Design di Xiaomi Mi Band 5

Le forme di Xiaomi Mi Band 5 ricordano quelle dei modelli precedenti, con i bordi molto arrotondati. Il cinturino mantiene un design portato avanti da diversi anni ma è stato modificato in alcuni punti, in particolare nella zona in cui si collega al corpo della basetta.

La scelta è stata dettata dalle maggiori dimensioni dello schermo e in questo caso Huami, che come sempre ha curato lo sviluppo del prodotto, ha preferito non aumentare le dimensioni del cinturino. Sono presenti nuove colorazioni ufficiali: oltre al classico nero troviamo infatti un cinturino rosso, giallo e verde ma è probabile che a breve saranno disponibili cinturini intercambiabili di altri colori, sia ufficiali sia realizzati da produttori di terze parti.

I cinturini ufficiali sono realizzati come di consueto in silicone ma come abbiamo già visto negli anni passati arriveranno soluzioni in metallo, pelle e in numerosi altri materiali. È possibile utilizzare Mi Band 5 anche in acqua grazie alla certificazione fino a 50 metri, che permette di utilizzarla in piscina o sotto la doccia.

Alcuni quadranti sono dedicati a famose serie animate come Neon Genesis Evangelion, Case Closed (Detective Conan in Italia), Hatsune Miku e SpongeBob, ognuno abbinato a una differente colorazione del cinturino, come si vede nella galleria sottostante.

Software di Xiaomi Mi Band 5

Le novità di Xiaomi Mi Band 5 non si fermano all’aspetto estetico e alle novità descritte in precedenza, visto che anche il software propone numerose novità. Si parte, come detto in precedenza, dai pagamenti in mobilità, resi possibili dalla presenza del modulo NFC, e dalla misurazione del livello di ossigeno nel sangue, che permette di conoscere parametri molto importanti del proprio corpo.

Arriva il supporto ad Amazon Alexa, che permette di utilizzare i comandi vocali per interagire con la smartband. È possibile ottenere informazioni sui dati raccolti ma anche gestire altri dispositivi intelligenti presenti nella propria abitazione e compatibili con l’assistente vocale. In Cina è presente anche il supporto a XiaoAI, l’intelligenza artificiale di Xiaomi, non ancora disponibile per i mercati internazionali. Le risposte verranno visualizzate a schermo, vista l’assenza di uno speaker.

Sale a 11 il numero di attività fisiche che possono essere tracciate, con novità come yoga, vogatore, salto della corda e sollevamento pesi, oltre ai classici come corsa, ciclismo, camminata, nuoto, ciclismo indoor, ellittica, tapis roulant. Molto comoda la novità riservata al gentil sesso, che può tracciare il ciclo mestruale tramite la smartband.

Sono disponibili anche nuovi quadranti che sfruttano le maggiori dimensioni dello schermo per mostrare una maggiore quantità di informazioni rispetto ai modelli precedenti. È possibile gestire lo stress con esercizi di respirazione che aiutano l’utente a ridurlo e una nuova modalità non disturbare consente di disattivare le notifiche per un determinato intervallo di tempo, funzione molto utile durante le riunioni o le pause dal lavoro.

Huami ha portato anche su Mi Band 5 il sistema PAI, che mostra un punteggio che permette di contestualizzare le attività fisiche, valutandone l’efficacia sulla forma.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal 18 giugno al prezzo di 189 yuan (24 euro) per la versione standard e 229 yuan (29 euro) per la versione dotata di NFC. Potete già acquistarla su Gearbest nella variante NFC a 36,32 euro.