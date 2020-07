Vodafone Italia e Discovery Italia annunciano di aver rinnovato la partnership: oltre ai nove canali già disponibili, da oggi su Vodafone TV saranno visibili Discovery Channel e i migliori contenuti on demand di Animal Planet.

Vodafone TV si arricchisce: arrivano Discovery Channel e Animal Planet

La partnership tra Vodafone Italia e Disovery Italia si rafforza attraverso un interessante accordo. Tutti i clienti di Vodafone TV avranno da oggi a disposizione il nuovo canale Discovery Channel (punta di diamante del gruppo) in streaming e on demand, oltre al meglio dei contenuti di Animal Planet, dedicati al mondo della natura e degli animali.

Su Discovery Channel, trasmesso su Vodafone TV 24 ore su 24 ore, sarà possibile seguire titoli come La Febbre dell’Oro, Deadliest Catch, Morgan Freeman Science Show e tanto tanto altro. Tutto ciò si aggiunge ai nove canali free del gruppo Discovery già disponibili, ossia NOVE, Real Time, DMax, Giallo, Motor Trend, K2, Frisbee, Home & Garden TV e Food Network.

Dplay PLUS in arrivo su Vodafone TV

Non finisce qui però, perché nei prossimi mesi gli utenti Vodafone TV potranno accedere ai contenuti Dplay PLUS in modalità add-on all’abbonamento. Con questa integrazione sarà possibile vedere anteprime esclusive di contenuti premium dei canali free del gruppo senza interruzioni pubblicitarie, serie-evento in esclusiva e box sets dei titoli cult.

