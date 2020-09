Dopo il lancio dello smartwatch economico TicWatch TicKasa di qualche giorno fa, in queste ore abbiamo modo di scoprire tante importanti informazioni su TicWatch Pro 3 grazie ad un leak relativo al negozio malesiano Shopee. Dalle immagini e dalle indicazioni presenti nelle immagini promozionali dello smartwatch, abbiamo modo di farci una chiara idea di quelle che saranno le caratteristiche del nuovo top di gamma di Mobvoi.

TicWatch Pro 3 senza segreti

Secondo quanto viene menzionato il processore Snapdragon Wear 4100 – ricordiamo che TicWatch Pro 3 sarà il primo wearable a montarlo – sarà in grado di offrire l’85% in più di potenza di calcolo e il 150% in più di prestazioni lato GPU. Il listino svela il ritorno del doppio display pensato per offrire una migliore gestione della batteria, così come la presenza di 1 GB di RAM, 8 GB di storage interno, una batteria da 595 mAh in grado di garantire fino a 72 ore di utilizzo, modulo NFC ed un peso pari a 42 grammi.

Il tracking dei sensori dovrebbe permettere poi di tracciare l’ossigenazione del sangue (SpO2) tramite l’applicazione “TicOxygen”, il livello di stress con l’app “TicZen” e la quantità di rumori ambientali con l’app “TicHeaing”; si fa anche riferimento a TicPulse, TicSleep, TicExercise e TicBreathe.

Gli ultimi rumor indicano che TicWatch Pro 3 potrebbe essere presentato il giorno 24 settembre, pertanto non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire in dettaglio tutto ciò che ha da offrire il nuovo smartwatch.