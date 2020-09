Capita sempre più spesso che i nuovi prodotti arrivino nei negozi prima che i produttori abbiano avuto modo di annunciarli ufficialmente. È il caso dell’ultimi smartwatch di Mobvoi, TicWatch TicKasa, in prevendita online senza essere ancora disponibile sul sito ufficiale del produttore.

Le caratteristiche tecniche sono molto interessanti, il prezzo è ottimo così come l’autonomia> Senza ulteriori indugi vediamo dunque nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su TicWatch TicKasa.

Caratteristiche tecniche di TicWatch TicKasa

TicWatch Tickasa dispone di uno schermo TFT touch a colori, con luminosità regolabile automaticamente. Oltre a offrire la misurazione del battito cardiaco, funzione che è ormai d’obbligo su qualsiasi smartwatch, il TicKasa integra anche un ricevitore GPS, che di solito è inserito in modelli più costosi.

Potrete dunque allenarvi senza avere lo smartphone in tasca, e tracciare comunque il percorso seguito per analizzarlo con comodità da casa. L’orologio è in grado di riconoscere 14 diverse modalità sportive, tra cui il nuoto, per ottenere importanti dati sui propri allenamenti.

Ottima anche l’autonomia, che raggiunge le 10 ore di uso continuo con GPS attivo, una settima con notifiche attive e fino a 45 giorni in modalità orologio. La connettività con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 4.2 e le notifiche sono segnalate dal motore di vibrazione.

Design di TicWatch TicKasa

Le forme ricordano quelle di Amazfit GTS, con uno schermo rettangolare e un singolo pulsante fisico sul lato destro del quadrante. Lo schermo è protetto da un vetro 2,5D che conferisce alla parte frontale un gradevole aspetto bombato.

Il cinturino è realizzato in silicone, con una riga colorata nella parte esterna che richiama la colorazione interna, rossa o verde. Mobvoi ha curato anche la resistenza, visto che TicKasa gode della certificazione per immersioni fino a 50 metri. Non avrete dunque problemi a utilizzare lo smartwatch al mare, in piscina o sotto la doccia.

Funzioni di TicWatch TicKasa

Come dicevamo TicWatch TicKasa dispone di un ricevitore GPS, che consente di registrare il percorso seguito durante il proprio allenamento, con 14 diverse modalità sportive tra cui scegliere. Non mancano funzioni ormai scontate come il tracciamento del sonno, con l’indicazione delle varie fasi, la misurazione del battito cardiaco anche in tempo reale e il promemoria per la sedentarietà.

Sono presenti le classiche funzioni di fitness, come la misurazione dei passi percorsi, della distanza e delle calorie consumate. Il tutto facilmente consultabile sullo smartphone grazie alla companion app che può essere scaricata dal Play Store.

Lo smartwatch inoltre visualizza le notifiche ricevute dallo smartphone, così come le chiamate. Non è però possibile rispondere alle telefonate in entrata ma solamente rifiutarle con l’apposito tasto.

Prezzo e disponibilità di TicWatch TicKasa

TicWatch TicKasa si trova online a un prezzo di poco inferiore ai 50 euro nelle colorazioni rosso e verde. Potete comprarlo, per esempio, al prezzo super di 43 euro da GearBest con questo link.