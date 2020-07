TCL annuncia oggi la disponibilità in Italia della TV 8K QLED Serie X91, un prodotto ricco di tecnologia e adatto a chi non ha problemi di spazio. Secondo Kevin Wang, CEO di TCL Industries Holdings Co., Ltd. e TCL Electronics, la nuova TV porta gli standard di visione e intrattenimento a un livello superiore. Sarà davvero così? Vediamola insieme più da vicino.

Arriva in Italia TCL Serie X91, la nuova TV QLED 8K da 75″

TLC presenta la TV Serie X91 a risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel), 4 volte superiore a quella offerta dai normali televisori 4K UHD e 16 volte superiore rispetto a quelli Full-HD. “Cosa ci guardo a una simile risoluzione, vista la mancanza attuale di contenuti?“, vi starete giustamente chiedendo: ebbene, TCL ha integrato una tecnologia di upscaling 8K per convertire immagini in HD, Full-HD e 4K alla risoluzione 8K, capace di ottimizzare automaticamente ogni pixel in formato 8K, abbinando quelli reali in tutte le loro possibilità.

La nuova TV QLED, con pannello da 75″, può contare sulla tecnologia Quantum Dot e sulla tecnologia HDR PREMIUM 1000, che offre un’esperienza HDR “di gran lunga superiore con chiari sorprendenti, dettagli d’ombra eccezionali e colori vividi e precisi“. Il full array local dimming permette di raggiungere ottimi livelli di contrasto, dettagli, qualità e prestazioni, mentre il picco di luminosità offerto dal pannello è di 1000 nits. Lato audio, la TCL Serie X91 mette a disposizione un sistema audio Onkyo e una tecnologia sonora Dolby Atmos, per un’esperienza di ascolto ottimale.

Il sistema operativo della TV TCL 8K Serie X91 è Android TV, che può contare sui comandi vocali Hands-Free in modo da accedere, avviare e controllare i contenuti in tutta comodità attraverso la voce. TCL ha anche annunciato la certificazione globale IMAX Enhanced per la sua QLED TV. Per concludere, non manca una fotocamera pop-up retrattile, in modo da poter utilizzare la TV QLED 8K Serie X91 per le videochiamate Google Duo e non solo.

TCL Serie X91 QLED 8K: prezzo e uscita in Italia

La TV TCL Serie X91 QLED 8K da 75 pollici fa parte della gamma TV QLED 2020 del marchio ed è disponibile in Italia da oggi, 15 luglio 2020, al prezzo consigliato di 3999,99 euro, a partire dal catalogo ePrice.

