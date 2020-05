Oggi, 7 maggio 2020, TCL Electronics – secondo produttore al mondo di TV noto soprattutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti – ha presentato per il mercato europeo due nuove serie di smart TV 4K con tecnologia QLED: C71, che viene proposta nei tagli 50″, 55″ e 65″; C81, declinata nei modelli 55″, 65″ e 75″.

TCL QLED C71 e C81: caratteristiche tecniche e funzioni smart

Per le sue nuove serie di smart TV 2020, TCL ha scelto la tecnologia di visualizzazione Quantum Dot, pensata per mettere a disposizione degli utenti un’esperienza visiva immersiva ed appagante ed una riproduzione delle immagini realistica. Tutto questo grazie anche al supporto Dolby Vision HDR e alla riproduzione di immagini 4K HDR Premium e HDR10+.

TCL non ha trascurato la parte audio: le smart TV serie C71 e C81 supportano Dolby Atmos e offrono dunque anche un’esperienza di ascolto coinvolgente e di qualità. Questo vale soprattutto per la serie C81, che dispone di un sistema audio 2.1 di ONKYO abbinato sui modelli da 65″ e 75″ alla maggior fluidità dei 100 Hz e sul 55″ a software proprietario di TCL Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC) Motion Clarity PRO.

Naturalmente, TCL C71 e C81 non sono sprovviste di una componente smart, a partire da TCL AI-IN, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da TCL che ottimizza intelligentemente audio e video. Il sistema operativo scelto da TCL è Android TV in versione 9.0 con aggiornamenti garantiti per tre anni e tutto quello che ne consegue in termini di integrazione con Google Assistant e ricco parco applicazioni disponibile tramite il Google Play Store. Non mancano all’appello neppure T-Cast, Chromecast e Amazon Alexa.

TCL QLED C71 e C81: prezzi e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda la disponibilità all’acquisto, le nuove smart TV QLED di TCL saranno acquistabili presso rivenditori selezionati a livello nazionale a partire da domani, per gli store fisici se ne riparlerà a giugno.

Passando ai prezzi di listino, la serie C71 è disponibile a 599 euro per il modello 50 pollici, 699 euro per il modello 55 pollici e 999 euro per il modello 65 pollici.

La serie C81 è disponibile al prezzo consigliato di 799 euro per il modello 55 pollici, 1199 euro per il modello 65 pollici e 1699 euro per il modello 75 pollici. Ecco i link ad Amazon: