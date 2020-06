Rakuten TV, il servizio di streaming video, in queste ore festeggia l’arrivo di un importante canale all’interno del suo palinsesto. Stiamo parlando di Euronews, canale di news e intrattenimento di importante caratura che, oltre a pubblicare le più importanti notizie del momento 24 ore su 24, offre a milioni di utenti contenuti che spaziano dall’economia, la scienza, la cultura, la tecnologia, il lifestyle e molto altro; il tutto come sempre offerto in un ampio ventaglio di lingue straniere fra cui francese, portoghese, tedesco, spagnolo, inglese e ovviamente italiano.

Euronews sbarca su Rakuten TV

Euronews entra quindi a far parte della sezione Advertising Video On Demand (AVOD) e dell’offerte gratuita di Rakuten TV, garantendo così alla piattaforma di streaming video di accrescere la sua vetrina di canali ed ampliare così anche l’offerta per quanto riguarda il ramo gratuito supportato dalla pubblicità. Come sottolinea Teresa López, direttrice dei contenuti europei di Rakuten TV, “Siamo molto entusiasti del lancio del nostro primo canale live, che ci consente di arricchire la nostra attuale proposta fornendo contenuti sempre più vari all’interno della piattaforma. Il servizio streaming è impaziente di continuare ad espandere la sua offerta di contenuti al fine di offrire un’esperienza completa con un solo clic“.

Dello stesso avviso è anche Maxime Carboni, direttore della distribuzione europea di Euronews che dichiara come “questa importante partnership rafforza definitivamente la strategia di Euronews di rivolgersi al proprio pubblico in modi nuovi attraverso formati innovativi e piattaforme digitali“.