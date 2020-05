Sony lancia oggi un nuovo paio di cuffie true wireless dedicate agli sportivi. Si chiamano Sony WF-SP800N, sono dotate di un sistema di cancellazione del rumore, vantano un’autonomia notevole e altre caratteristiche che trovate a seguire.

Caratteristiche e dettagli delle Sony WF-SP800N

“Progettate per chi ama la vita attiva“, il produttore presenta così le sue nuove cuffie true wireless Sony WF-SP800N, un prodotto di tipo in-ear che punta forte sulla qualità audio con l’ottimizzazione per le basse frequenza EXTRA BASS, il formato 360 Reality Audio, la tecnologia di eliminazione digitale del rumore per un isolamento migliore e una modalità specifica che adatta il suono a seconda dell’ambiente in cui ci si trova.

Considerando la firma sportiva pubblicizzata, troviamo poi una certificazione IP55 contro gli schizzi d’acqua, la polvere e il sudore, che consente anche di lavarle, come tiene a sottolineare Sony.

Dal punto di vista della gestione le Sony WF-SP800N delegano tutto ai controlli manuali tramite il pannello touch esterno agli auricolari, con cui mettere in pausa o avviare la riproduzione, abbassare il volume per attivare la cosiddetta “modalità suono ambiente” e altro ancora.

Per il resto c’è il supporto agli assistenti virtuali (Google Assistant, Amazon Alexa e Siri), e una batteria integrata che assicura 9 ore di riproduzione musicale continuata, che diventano 18 col supporto della custodia di ricarica. Sony assicura rispettivamente 13 e 26 ore se la modalità di cancellazione del rumore è disattivata.

Le Sony WF-SP800N sono disponibili in tre colori (blu, bianco e nero), ma mancano al momento le informazioni sul prezzo e sulla disponibilità effettiva, che in Australia è prevista per il terzo trimestre del 2020 a un prezzo di 449 dollari australiani, circa 269 euro al cambio attuale.

