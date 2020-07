In queste ore Sony annuncia lo speaker Sony SRS-LSR200, un dispositivo munito di una comoda maniglia e di tecnologie pensate per chi ha la necessità di avere l’audio del TV a portata di mano.

Specifiche e design Sony SRS-LSR200

A primo impatto lo speaker Sony SRS-LSR200 sembra essere un comune prodotto per la diffusione audio, ma in realtà al suo interno sono presenti alcune feature pensate per rendere più semplice l’ascolto dell’audio proveniente del TV, magari se si ha la necessità di spostarsi e non si vuole alzare il volume al massimo del televisore.

Frontalmente, dietro la griglia, sono incassati tre speaker che fanno scopa con due radiatori passivi laterali evidentemente pensati per occuparsi delle frequenze basse. Sony ha munito lo speaker SRS-LSR200 di due modalità “Voice Zoom“: la prima, avvicina le voci all’ascoltatore; la seconda, va a sottolineare le frequenze alte.

Sony SRS-LSR200 viene accompagnato anche da un comodo telecomando da utilizzare anche con TV di altri produttori, dove oltre a controllare il bilanciamento del volume è anche possibile cambiare canale o la sorgente audio. Il telaio dello speaker resiste agli schizzi di acqua grazie alla certificazione IPX2, pertanto può essere sfruttato anche per portarlo in ambienti della casa in cui potrebbe entrare in contatto con i liquidi.

La batteria presente al suo interno si ricarica in 3 ore e offre un’autonomia di circa 13 ore, mentre la connettività wireless si basa su trasmissione one-to-one su banda da 2.4 GHz.

Prezzo e disponibilità Sony SRS-LSR200

Il prezzo di Sony SRS-LSR200 non è stato ancora ufficialmente svelato, ma è già da adesso listato a questo link di Amazon al prezzo di 188 euro. Lo speaker sarà disponibile in Italia a partire dagli inizi di settembre.