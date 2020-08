Nonostante la crisi economica globale dovuta alla pandemia di Coronavirus, le vendite degli smartwatch hanno fatto registrare un forte aumento delle entrate negli ultimi mesi.

Secondo un nuovo report di Counterpoint Research, i dispositivi indossabili di Apple, Garmin e Huawei nei primi sei mesi del 2020 hanno conquistato quasi il 70% dei ricavi totali del mercato degli smartwatch.

Apple Watch leader del mercato smartwatch

A dominare il mercato è stato Apple Watch, forte di una quota superiore al 50% (in aumento rispetto al 43% del primo semestre 2019), seguito a notevole distanza da Garmin (9,4%), Huawei (8,3%) e Samsung (7,2%). Da notare che Samsung rispetto al 2019 ha perso il 2,1% di market share, passando dalla seconda alla quarta posizione.

Nel primo semestre del 2020 sono stati spediti quasi 42 milioni di smartwatch, a conferma della crescita del settore dei dispositivi indossabili e ciò in quanto gli utenti stanno diventando sempre più attenti alla salute.

Dato che tantissime persone in tutto il mondo sono state costrette a stare chiuse in casa, molte di esse hanno iniziato a dare la priorità alla propria salute e, invece di acquistare un nuovo smartphone, hanno optato per un dispositivo indossabile.

Per quanto riguarda i 5 modelli più venduti questi sono nell’ordine: Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 3, Huawei Watch GT2, Samsung Galaxy Watch Active 2 e Imoo Z3 4G.

In Europa il mercato è cresciuto del 9% su base annua e tra le serie più apprezzate vi sono anche le Forerunner e Fenix ​​di Garmin.

Stando a quanto è emerso, infine, tra le feature più ricercate vi sono il cardiofrequenzimetro, il rilevamento delle cadute, la cassa di forma quadrata e il supporto alla connettività LTE.