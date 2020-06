Si torna a parlare di una interessante offerta Samsung che, tramite la promozione “Vivi un mondo in 8K“, permette di ricevere in omaggio Samsung Galaxy S20 acquistando un TV QLED 8K serie 2020. La promozione, attiva da oggi 8 giugno fino al prossimo 5 luglio, offre così l’ultima generazione di smartphone di fascia alta acquistando uno dei seguenti modelli di TV:

QE65Q800TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE82Q800TATXZT

QE65Q900TSTZXT

QE75Q900TSTZXT

QE65Q950TSTXZT

QE75Q950TSTXZT

Samsung Galaxy S20 in omaggio fino al 5/7

Per accedere alla promozione, tutti i clienti interessati dovranno acquistare uno dei sopracitati modelli di TV QLED 8K serie 2020 tramite uno dei seguenti store online aderenti:

Dopo aver acquistato uno dei modelli di TV Samsung, basterà poi iscriversi al sito ufficiale Samsung Members entro le 23:59:59 del 20 luglio 2020 e attendere così l’arrivo di Samsung Galaxy S20 in omaggio. Vi ricordiamo che, durante la fase di registrazione sul sito, sarà necessario inserire con cura tutti i dati richiesti dal portale (anagrafica completa), così come caricare la foto della prova d’acquisto e della etichetta per intero contenente il numero seriale del prodotto.

Vi esortiamo inoltre di indicare con cura il luogo di consegna in quanto non potrà essere modificato in futuro; qualora tutte le indicazioni fossero corrette, bisognerà attendere una email di validazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di compilazione del form. Infine, il premio verrà consegnato gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’email di validazione.