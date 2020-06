Samsung è protagonista di una interessante scia di rumor che ci permettono di scoprire qualche informazione in più sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch 3 e sullo sviluppo di Samsung Galaxy M41.

Dimensioni e diagonale display

Lo smartwatch di fascia alta di Samsung sarebbe in fase avanzata di produzione, il che dovrebbe renderci estremamente vicini alla data di lancio. Il wearable dovrebbe arrivare sul mercato nelle varianti da 41 e 45 mm, con tanto di versione con cassa in acciaio inossidabile e in titanio.

Quest’oggi, grazie ad una nuova linea di rumor, veniamo a conoscenza di quelle che potrebbero essere le specifiche finali per quanto riguarda il display e le dimensioni reali dello smartwatch. Il modello da 41 mm dovrebbe montare un display da 1,2 pollici mentre quello da 45 mm da 1,4 pollici; le dimensioni dovrebbero essere rispettivamente pari a 45 x 46.2 x 11.1 mm e 41 x 42.5 x 11.3 mm.

Secondo la certificazione FCC il pannello dovrebbe essere protetto da un vetro Gorilla Glass DX, mentre come sensori sarebbero stati “confermati” quello HR a 8 diodi per il tracking del battito cardiaco, misurazione della pressione sanguigna e funzione ECG, mentre la batteria dovrebbe essere da 247 mAh per il modello da 41 mm e da 340 mAh per la variante con cassa da 45 mm.

Addio Samsung Galaxy M41?

Dopo il rumor di qualche ora fa circa la volontà di Samsung di utilizzare pannelli realizzati da CSOT (China Star Optoelectronics Technology) per Samsung Galaxy M41, un nuovo rumor ci indica che in realtà il colosso sud coreano avrebbe intenzione di bloccarne lo sviluppo in favore del modello Samsung Galaxy M51. Questo, indicato come un probabile rebrand di Samsung Galaxy A51, sarebbe già in fase di sviluppo ma con alcune piccole accortezze per quanto riguarda design e componenti hardware.

Secondo le ultime informazioni la compagnia avrebbe continuato a valutare l’approvvigionamento di pannelli OLED dalla compagnia cinese, ma non avrebbero superato la fase di test per soddisfare gli standard qualitativi imposti da Samsung. Per questo motivo Samsung Galaxy M51 sarebbe in fase di sviluppo con display realizzati da Samsung Display, vanificando così lo sforzo di risparmiare sui costi scegliendo una compagnia cinese.

In copertina Samsung Galaxy Watch Active 2