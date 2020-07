Mancano ormai 5 giorni dal fatidico evento Unpacked di Samsung del 5 agosto in cui il colosso sud coreano svelerà la gamma di smartphone di fascia alta prevista per la seconda metà del 2020. Oltre a Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy Fold 2, l’azienda svelerà finalmente lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3. Il dispositivo è stato più volte leakato nelle scorse settimane, ma in questa news avremo modo di scoprire la scheda tecnica e il design del dispositivo tramite quelle che sembrerebbero essere immagini e brochure ufficiali di Samsung.

Niente più segreti sul wearable

La brochure svela che il wearable dovrebbe arrivare in due versioni: 45 e 41 mm, con modulo Bluetooth + Wi-Fi oppure con modulo Bluetooth + Wi-Fi + LTE. Le immagini ufficiose pubblicizzano il completo supporto con Android e iOS, sebbene è lecito attendersi una più profonda integrazione con il sistema operativo di Google, la possibilità di sfruttare le routine Bixby, chiamare e inviare messaggi on-the-go tramite la connettività LTE, una batteria in grado di garantire più giorni di utilizzo, un rinnovato monitoraggio del sonno, il tracking preciso e puntale del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue e dell’attività fisica, il supporto al tracking automatico dell’allenamento e tanto altro.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Watch 3 Bluetooth

display da 1,4 pollici (34 mm) oppure 1,2″ (30 mm) Super AMOLED Corning Gorilla Glass DX;

sistema operativo Tizen OS 5.5;

1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz e Bluetooth 5.0;

batteria da 340 mAh (45 mm) o da 247 mAh (41 mm);

dimensioni 45 x 46.2 x 11.1 mm (45 mm) e 41 x 42.5 x 11.3 mm (41 mm);

peso pari a 53 grammi (45 mm) e 48 grammi (41 mm);

sensore PPG, ECG, accelerometro, giroscopio, barometro e sensore di luminosità;

certificazione IP68 (5 ATM)/MIL-STD-810G;

cassa in acciaio inossidabile 316L;

2 tasti funzione con corona ruotante;

microfono e speaker;

dimensione cinturino modello da 45 e 41 mm: 22 x 130 x 9.4 mm oppure 20 x 115 x 9.4 mm;

colorazione case Mystic Black e Mystic Silver con cinturino di pelle nera per il modello da 45 mm, oppure case Mystic Silver e Mystic Bronze con cinturino di pelle nera o bronzo per il modello da 41 mm.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Watch 3 LTE

display da 1,4 pollici (34 mm) oppure 1,2″ (30 mm) Super AMOLED Corning Gorilla Glass DX;

sistema operativo Tizen OS 5.5;

1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna;

connettività LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz e Bluetooth 5.0;

batteria da 340 mAh (45 mm) o da 247 mAh (41 mm);

dimensioni 45 x 46.2 x 11.1 mm (45 mm) e 41 x 42.5 x 11.3 mm (41 mm);

peso pari a 53 grammi (45 mm) e 48 grammi (41 mm);

sensore PPG, ECG, accelerometro, giroscopio, barometro e sensore di luminosità;

certificazione IP68 (5 ATM)/MIL-STD-810G;

cassa in acciaio inossidabile 316L;

2 tasti funzione con corona ruotante;

microfono e speaker;

dimensione cinturino modello da 45 e 41 mm: 22 x 130 x 9.4 mm oppure 20 x 115 x 9.4 mm;

colorazione case Mystic Black e Mystic Silver con cinturino di pelle nera per il modello da 45 mm, oppure case Mystic Silver e Mystic Bronze con cinturino di pelle nera o bronzo per il modello da 41 mm.

Non è ancora chiaro il prezzo finale di Samsung Galaxy Watch 3, il quale dovrebbe essere pari a 290 euro per il modello da 41 mm e 330 euro per il modello da 45 mm.