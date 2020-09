Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per le cuffie true wireless lanciate lo scorso mese: stiamo parlando di Samsung Galaxy Buds Live.

Le novità dell’update per Samsung Galaxy Buds Live

L’aggiornamento in questione ha un “peso” di circa 2 MB e porta il firmware delle cuffie del colosso coreano alla versione R180XXU0ATH2.

Stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, tra le novità vi sono miglioramenti per la stabilità del sistema mentre probabilmente resterà deluso chi sperava anche in miglioramenti alla qualità audio o al sistema di soppressione attiva del rumore (per i quali ci sarà da avere ancora pazienza).

Come scaricare la nuova versione del firmware

L’aggiornamento dovrebbe essere presto disponibile per tutti i modelli in commercio. I possessori delle nuove cuffie true wireless di Samsung possono ad ogni modo verificare la disponibilità dell’update avviando l’app Galaxy Wearable sullo smartphone ad esse connesso, quindi navigando sino alla sezione dedicata agli aggiornamenti e selezionando la voce Scarica e installa.

