Quella che si avvia alla conclusione è stata una settimana estremamente intensa e ricca di novità per Samsung, ma il produttore sud-coreano non è ancora sazio, ecco allora apparire un primo consistente indizio dell’imminente arrivo di un altro prodotto interessante: Samsung Galaxy Book Flex 5G.

Il calendario segnava “5 agosto” mentre il gigante asiatico presentava in un colpo solo Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G (in arrivo), i tablet Samsung Galaxy Tab S7/S7+, le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live e lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3.

Samsung Galaxy Book Flex 5G in arrivo: primo indizio

Ciò nonostante, le novità in casa del brand sudcoreano non sono finite: se il nuovo pieghevole non arriverà sul mercato prima dell’autunno, a fargli compagnia potrebbe esserci l’inedito Samsung Galaxy Book Flex 5G, che potrebbe vedere la luce in occasione della SDC (Samsung Developer Conference) 2020.

Il primo Samsung Galaxy Book Flex – di recente protagonista di una nostra recensione – col suo superlativo display QLED è arrivato sul mercato italiano lo scorso mese di giugno, insieme ai modelli Galaxy Book S e Ion. Presto, dunque, dovrebbe essere affiancato da una variante con connettività 5G.

Come riportato da LetsGoDigital e come si evince dall’immagine seguente, infatti, il produttore sudcoreano ha da poco depositato – tramite lo studio legale Abril Abogados, che già si era occupato di chiedere la registrazione della serie Galaxy Ax1 nel 2019 – presso la EUIPO (European Union Intellectual Property Office) la richiesta di registrazione del nome commerciale “Samsung Galaxy Book Flex 5G”.

A dirla tutta, nell’immagine si nota la mancanza del termine “Galaxy”, ma ciò era già accaduto per altri prodotti in passato, e non ci sono praticamente dubbi in merito alla sua presenza nella denominazione commerciale del prodotto.

Insomma, dopo smartphone e tablet, Samsung si appresta ad inserire nella propria line-up anche un notebook 5G. In attesa di saperne di più, non perdetevi la nostra recensione del già interessantisismo modello “standard”.

