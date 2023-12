Dopo aver sostituito la serie GTR con Amazfit Balance, di cui trovate la nostra recensione completa a questo indirizzo, il brand asiatico ha completato l’opera con Amazfit Active, che va a raccogliere l’eredità della serie GTS, mantenendone il design ma migliorandone le funzionalità sotto ogni punto di vista.

Design squadrato, peso piuma, ricco di funzioni e con quel pizzico di intelligenza artificiale che non guasta, senza esagerare, il tutto condito da un’autonomia davvero convincente. Questo in sintesi Amazfit Active, che abbiamo provato nelle ultime settimane e del quale è venuto il momento di parlarvi in maniera decisamente più approfondita.

Design semplice ma curato

Dalla linea GTS questo Amazfit Active riprende sicuramente il design, minimalista, pulito e assemblato con cura. È uno smartwatch compatto, misura appena 42,36 x 35,9 x 10,75 mm per 24 grammi di peso (senza cinturino) ma riesce ad alloggiare uno schermo da 1,75 pollici con una risoluzione davvero elevata, 390 x 450 pixel, che rende ogni scritta facile da leggere, in ogni situazione, anche sotto il sole.

È presente un singolo pulsante sul lato destro della cassa, a fianco del doppio foro per il microfono, da utilizzare per le chiamate (quando lo smartwatch è collegato via Bluetooth allo smartphone), che permette di sbloccare il dispositivo e di accedere al menu principale. Per il resto lo schermo è di tipo touch quindi tutte le funzioni possono essere controllare con le dita, senza dover utilizzare il tasto.

Nella parte inferiore è ben visibile il sensore PPG Bio Tracker, con i suoi LED in grado di misurare il battito cardiaco e misurare la percentuale di ossigeno nel sangue. Troviamo anche i due contatti magnetici per la ricarica, che avviene come da tradizione attraverso un cavetto proprietario, presente ovviamente nella confezione di vendita. Manca quindi la ricarica wireless, funzione che potrebbe davvero far fare il salto di qualità ai dispositivi Amazfit.

Lo spessore ridotto e il peso contenuto fanno si che sia davvero facile dimenticarsi di averlo indossato, sia durante il giorno sia di notte, e anche durante gli allenamenti non crea alcun problema. Peccato solo per il cinturino in silicone, che ha la tendenza a creare qualche arrossamento alla pelle, sarebbe il caso di cercare materiali ipoallergenici o maggiormente traspiranti, come nel caso del cinturino di Amazfit Balance.

Salute al centro dell’esperienza utente

La salute è di fatto al centro dell’esperienza d’uso di Amazfit Active, che pure non trascura le funzioni smart. Grazie al collegamento Bluetooth è infatti possibile ricevere le notifiche da proprio smartphone, ma anche gestire le chiamate, lasciando così il telefono in tasca. È possibile interagire con Alexa, per gestire ad esempio la smart home ma anche ascoltare la musica memorizzata nello smartphone. Potete ascoltarla tramite l’altoparlante integrato o collegando un paio di cuffie Bluetooth, soluzione ottima per lo sport.

Quando però si parla di salute e benessere, Amazfit Active sfodera le sue armi migliori. Oltre all’indice PAI, che valuta in forma numerica il livello di attività fisica svolta durante la giornata, abbiamo la funzione Prontezza, che al risveglio mostra importanti indicazioni sulla qualità del sonno e sul recupero mentale e fisico.

Tutti i dati sono inviati alla companion app Zepp, così da essere archiviati e consultati in maniera dettagliata, grazie alle numerose funzioni apposite. Si parte da Aura, disponibile in prova gratuita per un paio di settimane, il servizio (qui trovate il nostro approfondimento) che aiuta il rilassamento prima del sonno e fornisce report curati e dettagliati sul sonno, con numerose informazioni sulla sua qualità, utili per rilevare e correggere eventuali disturbi notturni.

Del tracciamento delle attività sportive parleremo tra poco, nel paragrafo dedicato, ma prima dobbiamo parlare dell’autonomia,, che ci ha sorpreso in maniera positiva.

Ottima autonomia

In passato abbiamo provato tutti i modelli della serie GTS e uno dei talloni d’Achille era rappresentato dall’autonomia. Difficile, se non impossibile, superare i 5-6 giorni con la funzione Always On Display attiva, mentre lasciandola spenta era possibile raggiungere i 10-12 giorni.

Amazfit ha fatto un grandissimo lavoro su questo fronte, con numerose ottimizzazioni software che fanno in modo che la batteria da 300 mAh permetta di utilizzare lo smartwatch per almeno 12 giorni con AoD attivo prima di dover ricorrere a una ricarica completa, operazione che richiede meno di due ore per essere completata.

Con un uso normale, e senza esagerare con le notifiche, ma con tutte le misurazioni attive (frequenza cardiaca, SpO2, sonno) siamo riusciti a raggiungere anche i 14 giorni, valore che ovviamente scende utilizzando il GPS. In questi casi, con una media di circa 60-70 minuti al giorno, abbiamo comunque superato i 10 giorni, un dato davvero strepitoso.

Con un utilizzo maggiore, un paio d’ore di GPS al giorno, è comunque possibile coprire una intera settimana, sempre con lo schermo attivo durante tutta la giornata e spento solo di notte, quando in effetti non serve. Disattivando la funzione AoD i numeri crescono ancora, si possono superare le due settimane di utilizzo normale, sfiorando le tre settimane se non utilizzate troppo il GPS.

Complimenti quindi ad Amazfit per aver dotato il suo smartwatch di una autonomia davvero soddisfacente, che permette di indossarlo per almeno una settimana senza dover pensare alla ricarica.

Valido per lo sport

Anche se non nasce come sportwatch, questo Amazfit Active ha tutte le carte in regola per diventare un compagno di allenamenti affidabile, a patto ovviamente di non pretendere una precisione assoluta. Questo non significa ovviamente che i dati raccolti siano poco affidabili, ma se volete la massima precisione nei tracciati sportivi e nel rilevamento del battito, in particolare per cambi repentini e costanti della frequenza cardiaca, allora dovete pensare a modelli ben più costosi ed evoluti.

Questo Active è comunque in grado di gestire oltre 120 modalità sportive, incluse ovviamente le più comuni come camminata, corsa e ciclismo. Per tracciare il movimento è presente un ricevitore GPS dotato di antenna a polarizzazione circolare che offre una precisione davvero soddisfacente, con un allineamento rapido con i satelliti. Sono supportati in tutto cinque sistemi di posizionamento satellitare e non abbiamo mai avuto problemi, nemmeno nelle zone più complicate, tra i boschi o in auto.

L’intelligenza artificiale torna prepotentemente a farsi sentire anche nella gestione dello sport con Zepp Coach e Zepp Fitness. La prima funzione aiuta a pianificare gli allenamenti, in base alle proprie caratteristiche fisiche, al carico di lavoro desiderato e agli obiettivi impostati. Lo stiamo usando per tenerci in forma durante i mesi invernali e i suggerimenti sono sempre preziosi, in particolare per evitare carichi eccessivi e tutte le insidie a essi legate, in particolare gli infortuni o un affaticamento elevato.

Zepp Fitness, sulla falsariga di quanto offerto da Zepp Aura, offre dei report personalizzati che richiedono però una sottoscrizione a pagamento. È possibile avere delle istantanee approfondite del livello di allenamento, dei progressi ottenuti, ma anche comodi e utili suggerimenti per raggiungere i propri obiettivi, con indicazioni sull’alimentazione da seguire.

In conclusione

Tutto questo ben di Dio dovrebbe avere un costo esagerato, se non stessimo parlando di Amazfit Active. Il prezzo è infatti il suo vero punto di forza, appena 129,90 euro, che ne fanno un best buy a prescindere, sia per chi vuole un dispositivo da avere al polso per tracciare le proprie attività e la propria salute, senza per questo dover ricorrere a sportwatch costosi e ricchi di funzioni che finirebbero per rimanere inutilizzate.

Lo schermo è grande senza però risultare ingombrante, luminoso e definito al punto giusto, si possono effettuare telefonate, cambiare il quadrante, installare applicazioni dallo store dedicato e tracciare in modo accurato lo sport. A questo prezzo è uno smartwatch che ci sentiamo di consigliarvi senza alcuna esitazione.

Lo potete trovare su Amazon a 129,90 euro o sullo store ufficiale allo stesso prezzo.