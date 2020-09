Dopo gli accessori smart, Realme ha presentato a IFA 2020 diversi nuovi prodotti, confermando ancora una volta la sua volontà a espandersi nel mercato europeo. Stiamo parlando dello smartwatch Realme Watch S Pro, delle cuffie Realme Buds Air Pro e Buds Wireless P, della Realme Smart TV da 55 pollici e non solo. Scopriamo insieme tutte le novità, anche se i dettagli diffusi sono al momento pochi.

Realme Watch S Pro si fa solo intravedere a IFA 2020

IFA 2020 ci sta regalando diverse novità nonostante l’edizione ridotta a causa dell’emergenza COVID-19. Tra queste troviamo lo smartwatch Realme Watch S Pro, destinato al mercato europeo e, immaginiamo, a quello italiano. Per il momento non sono stati diffusi tanti dettagli, ma sappiamo che potrà contare su un display AMOLED di forma circolare: cambia dunque la forma dello smartwatch dopo quella rettangolare in stile Apple Watch adottata con Realme Watch.

La casa cinese ha solo fornito una piccola anteprima del suo nuovo Realme Watch S Pro, che per certi versi ricorda un po’ Samsung Galaxy Watch 3, con due pulsanti sul lato destro della corona. Lo smartwatch arriverà in Europa durante l’ultimo trimestre 2020, ma non sappiamo ancora a quali cifre.

Realme Buds Air Pro e Buds Wireless P

Al suo IFA 2020 Realme ha svelato le cuffie Realme Buds Air Pro e Buds Wireless P: sappiamo che entrambe potranno contare sulla cancellazione attiva del rumore, ma non sono stati forniti altri dettagli per il momento. Come potete vedere nell’immagine le prime sono “classiche” cuffie true wireless, mentre le seconde dovrebbero essere maggiormente destinate all’attività sportiva.

Le Realme Buds Air Pro dovrebbero arrivare in Europa durante il quarto trimestre 2020, mentre le Buds Wireless Pro dovrebbero essere disponibili un po’ prima (niente date però).

Realme Smart TV e non solo

Realme non si è fermata qui e ha mostrato anche una Smart TV da 55 pollici, la lampadina intelligente Realme Smart Bulb e la videocamera di sorveglianza Realme Smart Cam 360. La nuova variante di Smart TV aumenta di dimensioni (gli altri modelli sul mercato sono da 32 e 43 pollici), spingendosi fino ai 55 pollici di diagonale, e può contare su risoluzione 4K, ampia gamma cromatica e supporto all’HDR. Il resto delle specifiche dovrebbe essere in linea con quelle dei modelli attualmente in commercio.

Purtroppo questo è tutto ciò che sappiamo per ora. Per quanto riguarda il periodo di lancio, Realme non si è sbilanciata e ha parlato solo di “soon”. Avremo sicuramente maggiori dettagli nelle prossime settimane.