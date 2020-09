Realme e Xiaomi presentano alcuni nuovi accessori per i computer, per la cura della persona e non solo.

Specifiche Realme M1 Sonic Electric Toothbrush

Dopo avere presentato gli smartphone Realme 7 e 7 Pro, la compagnia svela anche alcuni prodotti per la cura della persona e non solo. Realme M1 Sonic Electric Toothbrush è uno spazzolino elettrico con una testina mobile in grado di raggiungere 34.000 torsioni al minuto, mentre le setole Dupont assicurano un’azione antibatterica al 99,9%.

Lo spazzolino elettrico può essere utilizzato in tre modalità differenti: una morbida per chi ha i denti molto sensibili, una normale per la pulizia quotidiana dei denti ed una profonda per garantire una pulizia completa. L’autonomia è garantita da una batteria da 800 mAh in grado di offrire 90 giorni di utilizzo se sfruttato 2 volte al giorno, mentre la certificazione IPX7 permette di pulirlo facilmente sotto l’acqua.

Realme Adventurer Luggage è una valigia da viaggio con un design robusto e appariscente. Le maniglie sono realizzate in una lega di alluminio e magnesio per garantire leggerezza e robustezza allo stesso tempo, mentre le quattro ruote hanno la libertà di muoversi a 360° e garantire così un movimento libero in ogni direzione possibile.

Con una capienza pari a 37 litri, supporto al luchetto TSA e tanto altro, rappresenta la soluzione ideale per chi ha necessità di spostarsi in rapidità e per viaggi brevi.

Realme Toto Bag, infine, è una borsa in TPU con robuste cinghie in nylon che permettono un trasporto sicuro e stabile dei prodotti contenuti all’interno. Con una capienza massima pari a 12 litri, Toto Bag è un oggetto alla moda e con un design giovanile.

Prezzo Realme M1 Sonic Electric Toothbrush, Adventurer Luggage e Tote Bag

Realme Realme M1 Sonic Electric Toothbrush sarà disponibile su Flipkart a partire dal 10 settembre nelle colorazioni bianca e blu al prezzo di 1.999 rupie indiane, circa 23 euro al cambio. Realme Adventurer Luggage sarà disponibile sul sito ufficiale a partire dal 10 settembre nelle colorazioni nera, blu e gialla al prezzo di 2.999 rs, circa 34 euro al cambio. Realme Tote Bag sarà invece disponibile dal 10 settembre sempre sul sito ufficiale nelle colorazioni bianca e nera al prezzo di 999 rs, circa 11,50 euro al cambio.

Xiaomi Miwu Type-C 7-in-1 docking station adapter

Se possedete un notebook con poche porte I/O, avrete sicuramente sentito parlare degli adattatori su porta USB che permettono di estendere le porte a disposizione del vostro computer. Xiaomi Miwu Type-C 7-in-1 docking station adapter svolge esattamente questo lavoro, e lo fa mettendo a disposizione dell’utente un gran numero di entrate I/O differenti.

Con un ingombro pari a 139 x 36 x 11.8 mm ed un corpo misto ABS e alluminio, la docking station di Miwu, una delle tante aziende secondarie che gravitano attorno a Xiaomi, mette a disposizione dell’utente tre porte USB 3.0, una porta HDMI standard, uno slot per scheda SD e TF e una porta Power Delivery.

Prezzo Xiaomi Miwu Type-C 7-in-1 docking station adapter

Xiaomi Miwu Type-C 7-in-1 docking station adapter viene venduto sulla piattaforma Youpin al prezzo di 159 yuan, circa 20 euro al cambio.