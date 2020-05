A fine aprile vi avevamo mostrato un succoso leak circa il design e l’interfaccia utente di Realme Watch, ovvero il nuovo wearable che l’azienda cinese presenterà in un evento in programma per il prossimo 25 maggio. In queste ore, in anticipo rispetto alla data programmata di lancio, l’azienda svela la pagina di landing ufficiale in cui è possibile apprendere qualche informazione in più sullo smartwatch e sul suo design.

Realme Watch si mostra in render ufficiali

Infatti, tramite i render ufficiali di Realme Watch, scopriamo che il wearable avrà un aspetto squadrato, con angoli stondati, ma con una ottimizzazione delle cornici non poi così felice. Nonostante questo, però, Realme sottolinea come il pannello da 1,4 pollici sia il più grande disponibile all’interno degli smartwatch commercializzati in India in questa fascia di prezzo (che resta ancora ignota).

La ghiera sembra essere occupata solo da un piccolo tasto fisico, evidentemente utile per controllare qualche aspetto dell’interfaccia utente e i menu, mentre Realme Watch potrà contare sul tracking 24/7 di alcune funzioni e sulla tecnologia Smart Connect per la gestione delle notifiche, la musica e la fotocamera.

Realme Watch ruoterà attorno all’applicazione mobile Realme Link (download Play Store)tramite cui sarà possibile personalizzare le watch face e controllare le statistiche di allenamento. Queste fanno riferimento a 14 modalità di sport fra cui corsa, camminata, calcio, cricket e molto altro. La presenza del sensore HR per il battito cardiaco verrà inoltre sfruttato anche per la valutazione dell’ossigenazione del sangue (SpO2).

Ad oggi le notifiche saranno supportate per le chiamate, WhatsApp, Facebook, Twitter, Gmail, SMS, Instagram, Messenger, YouTube e Tik Tok; è probabile che dopo il lancio verranno estese anche ad altre applicazioni, ma non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo. Infine, Realme Watch dovrebbe arrivare nella solo colorazione nera con cinturini di varie colorazioni ed un prezzo previsto attorno a 5000 rupie indiane, circa 60 euro.

