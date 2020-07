Buone notizie per gli utenti alla ricerca di uno smartwatch che possa vantare le principali feature che ci si attende di trovare su device di questo tipo senza trascurare l’aspetto del prezzo: è disponibile su Amazon anche in Italia Realme Watch.

Si tratta di un dispositivo che ha nel rapporto qualità/prezzo uno dei suoi principali punti di forza: sulla popolare piattaforma e-commerce, infatti, è disponibile a 54,99 euro.

Realme Watch è un orologio che ha tanto da dare

Tra le principali caratteristiche del nuovo smartwatch di Realme troviamo un display touch da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, 14 modalità per altrettante attività sportive (con visualizzazione in tempo reale dei relativi dati), appositi controlli smart per la gestione della fotocamera e della riproduzione musicale.

Ed ancora, 12 quadranti pre-caricati, la possibilità di scegliere tra quattro cinturini colorati (facilmente intercambiabili), una scocca resistente all’acqua fino a 1,5 metri di profondità (con certificazione IP68), una batteria da 160 mAh e Bluetooth 5.0.

Potete trovare la pagina dedicata su Amazon attraverso il seguente link: