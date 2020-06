Optima Italia, azienda impegnata nel settore delle telecomunicazioni (fisso e mobile), assicurazioni, smart mobility e energia, svela una nuova ed interessante offerta per i suoi clienti. Infatti, da oggi, 30 giugno 2020, i clienti che sottoscriveranno l’offerta “Tutto in Uno“, potranno godere anche dei numerosi vantaggi offerti dall’abbonamento Amazon Prime.

Tutti i servizi di Amazon Prime

Per chi non lo conoscesse, Amazon Prime permette di accedere all’enorme catalogo di film e serie TV su Amazon Prime Video, a milioni di canzoni su Amazon Prime Music, centinaia di eBook gratuiti da leggere con Prime Reading e i tanti contenuti in-game offerti ogni mese da Twitch Prime.

Con “Tutto in Uno” i clienti di Optima Italia riceveranno i servizi di luce, gas, internet, fisso e mobile in un’unica bolletta, con un’unica offerta calcolata sulle esigenze del cliente. La nascita di questa importante offerta per i clienti di Optima Italia farà certamente contenti i tanti che guardano anche ai servizi di Amazon.

Francesco Caliendo, CEO di Optima Italia annuncia la novità con queste parole: “siamo particolarmente orgogliosi di essere in grado di offrire ai nostri clienti tutti i vantaggi di Amazon Prime, è uno dei marchi più prestigiosi a livello globale oramai parte integrante del nostro quotidiano. È un’ulteriore propulsione per il nostro progetto ‘Optima Evolution’, che ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni smart, innovative e altamente tecnologiche, ma anche di portare il brand Optima in contesti in linea con il nostro posizionamento di smart-utility“.