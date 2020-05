OPPO Band EVA Limited Edition di ieri ci aveva permesso di scoprire in parte il design del modello “originale”, ovvero OPPO Band. In queste ore, grazie ad una serie di render e di un teaser da parte di OPPO, abbiamo modo di scoprire il probabile design finale della smartband dell’azienda cinese.

Ecco il design di OPPO Band

Da quel che possiamo vedere dai render e dal teaser, OPPO Band dovrebbe arrivare sul mercato in due versioni: la prima, munita di cinturino avvolgente in stile Xiaomi Mi Band 4, la seconda, invece, in qualche modo collegata al piccolo corpo della smartband da un cinturino con un design più curato, evidentemente indicato per il pubblico femminile.

Sfortunatamente continuano a restare piuttosto fumose le specifiche sulla smartband di OPPO. Dal design sembrerebbe certa la presenza di una ricarica con PIN simile a quella offerta dalla smartband di Xiaomi, mentre frontalmente il display a colori dovrebbe essere interrotto solo dal brand OPPO nella porzione inferiore.

Dalla pagina presente su JD.com si fa riferimento alla presenza di un sistema di tracking del sonno, l’assenza di un pannello touch e della mancata resistenza al contatto coi liquidi. Non è ancora chiaro il prezzo di lancio della smartband, sebbene si faccia riferimento al lancio per il prossimo mese di giugno.

