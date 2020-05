Per festeggiare il venticinquesimo anniversario dell’anime Neon Genesis Evangelion, OPPO svela una particolare smartband commemorativa. Questa, con il nome di OPPO Band EVA Limited Edition, fa parte della nuova gamma di prodotti wearable che l’azienda lancerà nel corso dei prossimi mesi.

È questo il design di OPPO Band?

La particolarità di questa smartband è che, ad oggi, non è mai stata annunciata la versione OPPO Band “originale” di cui quella svelata quest’oggi dovrebbe essere una variante con design differente. Però, considerando che OPPO deve ancora annunciare la versione originale, ad oggi non abbiamo informazioni su OPPO Band EVA Limited Edition.

Dall’immagine in copertina è ben chiaro il branding OPPO in basso al piccolo display, mentre il cinturino dalla colorazione piuttosto sgargiante si collega al corpo della smartband con quella che sembra una soluzione proprietaria.

Valutando gli ultimi rumor che ruotano attorno alla smartband OPPO Band, ad oggi è noto che essa potrebbe essere munita di un display 2.5 D curvo. Purtroppo mancano dettagli importanti come la presenza del sensore HR per il battito cardiaco, la certificazione alla impermeabilità ed eventualmente quali tipi di attività fisiche verrebbero tracciate con i sensori integrati in essa.

Considerando la novità di oggi è piuttosto lecito aspettarsi che OPPO riveli presto il prezzo e le caratteristiche di OPPO Band.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartband