Si riparte con le Offerte Estive in casa Xiaomi, con una serie di promozioni niente male. Smartphone e altri gadget tech sono gli interessati dalla nuova campagna promozionale, avviata oggi, lunedì 20 luglio 2020, e in vigore fino a domenica 26 luglio. Ma bando alle ciance, vediamo subito cosa c’è di allettante.

Le Offerte Estive del Mi Store nei dettagli

Il terzo turno delle Offerte Estive dello Xiaomi Mi Store online prevede una serie di promozioni su diversi smartphone, acquistabili con spedizione gratuita e, specialmente, sconti fino a 100 euro. Scopriamo subito cosa bolle in pentola:

Questo era solo un assaggio delle Offerte Estive del Mi Store valide fino a domenica 26 luglio 2020. Per la lista completa, questa è la pagina da consultare.

Ricordiamo che è valido, come al solito, il coupon che permette di ottenere 5 euro di sconto extra per i nuovi clienti e che, oltre alle promozioni succitate ce ne sono delle altre, le Offerte del Giorno, disponibili solo in determinati orari e giorni specifici, che trovate in questa pagina:

20 luglio fra le 15 e le 17: Xiaomi Mi Note 10 6 – 128 GB a 399,90 euro

20 luglio fra le 19 e le 21: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic a 20,999 euro

20 luglio fra le 22:00 e le 23:59: Redmi Note 8 Pro 6 – 64 GB a 189,90 euro

21 luglio fra le 11 e le 13: Redmi Note 9 3 – 64 GB a 159,90 euro

21 luglio fra le 15 e le 17: Xiaomi Mi 10 Lite 6 – 64 GB a 329,90 euro

21 luglio fra le 19 e le 21: Xiaomi Mi Note 10 Lite 6 – 128 GB a 299,90 euro

21 luglio fra le 22:00 e le 23:59: Redmi Note 8T 4 – 128 GB a 189,90 euro

