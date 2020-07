Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare un nuovo volantino specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup: “Per te un regalo Smart… Box” sarà attivo sul territorio nazionale a partire dal 13 luglio e fino al prossimo 23 luglio, dunque per un periodo di tempo piuttosto breve.

Offerte “Per te un regalo Smart… Box” (13-23 luglio)

La particolarità di questo volantino, che pure non manca di offerte interessanti su prodotti tech di vari brand e categorie, è messa bene in evidenza dal titolo scelto: l’acquisto di molti degli articoli in sconto, infatti, dà diritto ad una Smartbox, che può consistere in soggiorni, momenti relax, degustazioni e quant’altro.

Ad esempio, la Smartbox “Momenti d’elite”, con diecimila esperienze a scelta tra soggiorni, momenti relax e non solo, è prevista in abbinamento a:

La Smartbox “Peccati di gola”, con scelta tra 2320 degustazioni per due persone, è prevista con:

Il volantino, comunque, non comprende solo smartphone, ci sono anche wearable come Samsung Galaxy Watch Active 2 a 249 euro, Samsung Galaxy Buds+ a 129,90 euro, Huawei Watch GT2 a 219,90 euro, Huawei Watch GT2e a 149,90 euro.

Non manca una selezione di computer fissi e portatili, tablet e accessori vari e neppure un gran numero di smart TV.

Per chi fosse alla ricerca di un monopattino elettrico, ci sono Nilox DOC Urban a 349,90 euro e Nilox DOC Eco 3 a 229,90 euro.

Per tutte le offerte “Per te un regalo Smart… Box” di Expert DGgroup, vi invitiamo a consultare il volantino completo qui sotto.

