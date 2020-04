L’anno scorso le vendite online di Nuki sono andate a gonfie vele in Italia e l’azienda ha deciso sbarcare ufficialmente anche nei nostri negozi fisici per vendere i suoi prodotti Smart Home non solo su Amazon e nello shop ufficiale sul Web.

Il primo dispositivo a sbarcare in Italia è Nuki Smart Lock 2.0, una serratura intelligente di ultima generazione che consente di trasformare il proprio smartphone in una chiave Bluetooth a stretta vicinanza, permettendo all’utente di avere il pieno controllo della propria porta di casa ovunque si trovi e fornire l’accesso a distanza ad amici, familiari, ospiti o personale di servizio attraverso l’apposita app compatibile con Android e iOS.

L’ultima versione della serratura smart di Nuki è stata ulteriormente migliorata grazie all’integrazione con Apple HomeKit e all’incremento delle prestazioni che rende i tempi di risposta ancora più rapidi.

La sicurezza di Nuki Smart Lock 2.0 è garantita dagli standard simili a quelli per la gestione dei sistemi bancari online ed è compatibile con le soluzioni di smart home e con i popolari assistenti vocali Google Assistant, Alexa, Siri e IFTTT.

Nuki Smart Lock 2.0 è un serratura versatile e di facile installazione

La serratura intelligente offre due tipologie di autorizzazione di accesso: continuo, ideato per chi vive in casa, e temporaneo, perfetto per ospiti o personale di servizio che devono entrare quando il proprietario non è in casa. Il tipo di autorizzazione ad aprire può essere assegnato in modo semplice e sicuro attraverso l’app.

L’installazione dell serratura intelligente Nuki Smart Lock 2.0 richiede meno di 3 minuti e non è necessario sostituire gli infissi delle porte. Basta applicare la piastra di montaggio all’interno della porta, inserire la chiave e appoggiare la Smart Lock sopra il cilindro della serratura. La configurazione del prodotto viene eseguita in un attimo dallo smartphone tramite l’applicazione. Nuki Smart Lock 2.0 è in vendita su Amazon al prezzo di 218 euro.

