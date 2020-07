Che si tratta di un mezzo per i bambini lo si intuisce subito, per via della macroscopica differenza tra le usuali colorazioni Segway Ninebot e le due proposte per il Ninebot E8 Kid’s Electric Scooter, una che al verde abbina il blu e l’altra che gli accosta il rosa.

L’altro aspetto che differenzia il nuovo monopattino elettrico per i più piccoli dalla gamma per adulti di Segway Ninebot è il peso: Ninebot E8 arriva a 8 kg, sia grazie alla lega di alluminio aeronautico che alla portata ridotta a 50 kg che necessita di una struttura meno ingombrante e perciò pesante. Inoltre la pedana è a 10 cm dal suolo, il che incrementa la stabilità e la facilità di guida.

Detto degli accorgimenti strutturali, tra quelli funzionali rientrano il manubrio con la parte terminale inclinata in avanti, le manopole in morbido TPR che offre un ottimo grip ed è facile da pulire, e l’acceleratore ben contrastato che semplifica la gestione delle fasi di accelerazione.

Ninebot E8 Kid’s Electric Scooter è dotato di un motore brushless da 130 watt che abbinato al pacco batterie al litio assicura percorrenze nell’ordine dei 10 km e una velocità massima di 14 km/h in modalità full electric, mentre in assistenza elettrica si arriva a 3 km/h. Tre i sistemi di frenata: anteriore rigenerativa, posteriore a pedale ed un freno a leva.

Come i fratelli maggiori Ninebot ES1 ed ES2, anche Ninebot E8 può essere piegato facilmente in corrispondenza della pedana. Gli pneumatici sono pieni con gomma ad alta elasticità, per cui bucare è impossibile, ed il battistrada è studiato per offrire sufficiente grip in ogni frangente. Niente luci a LED sostituite da catarifrangenti in 3M sul retro.

Non conosciamo ancora disponibilità e tempi di rilascio, ma vi terremo informati.

