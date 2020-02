Un nuovo post pubblicato ieri sul blog di Netflix informa che che la Top 10 verrà aggiornata quotidianamente con i titoli più visti nel paese di un abbonato, inoltre la posizione del carosello cambierà anche in base a quanto i contenuti sono pertinenti con gli interessi dell’utente.

Oltre all’elenco generale dei primi 10, l’abbonato potrà vedere i primi 10 elenchi per ciascuna categoria cliccando sulle schede dei film e dei programmi TV per avere un’idea ancora migliore di ciò che è di tendenza.

Netflix Top 10 offre un mix di titoli originali e con licenza

Gli spettacoli e i film che compongono queste liste sono un mix di titoli originali e con licenza e saranno inoltre evidenziati da uno speciale badge “Top 10” in qualsiasi sezione di Netflix, sia che l’abbonato navighi per genere, nel suo elenco personale o durante la ricerca di contenuti specifici.

Negli ultimi sei mesi Netflix ha sperimentato le 10 migliori liste in Messico e nel Regno Unito e dal momento che gli abbonati di entrambi i paesi hanno trovato utile questa funzionalità, la società ha deciso di renderla disponibile più ampiamente.

La riga con i Top 10 è già in roll out per gli abbonati Netflix e si presenterà con un design diverso rispetto alle righe di contenuti tradizionali per metterla maggiormente in risalto. La società spera che questa funzionalità potrà aiutare gli abbonati a trovare qualcosa da guardare in un modo ancora più comodo e rapido.