Cosa guardare su Netflix a marzo 2020? Ogni mese il popolare servizio di streaming propone nuovi film, serie TV, documentari e anime, e il mese di marzo sarà particolarmente ricco di contenuti interessanti, a partire proprio dalla seconda parte dei titoli dello studio Ghibli: siete pronti ad andare a scoprire cosa bolle in pentola?

Cosa guardare su Netflix a marzo 2020: film

Spenser Confidential

Diretto da Peter Berg, è l’adattamento cinematografico del romanzo “Wonderland” di Ace Atkins, basato sul personaggio creato da Robert B. Parker. Spenser Confidential è un film poliziesco targato Netflix con protagonisti Mark Wahlberg, Alan Arkin e il cantante Post Malone, in arrivo il 6 marzo 2020.

Lock & Stock – Pazzi scatenati

Primo film di Guy Ritchie, con protagonisti quattro amici che decidono di mettere insieme un bel gruzzolo per partecipare al pericoloso tavolo da poker di un boss della malavita. Con Jason Statham, Lock & Stock – Pazzi scatenati si aggiunge al catalogo Netflix il 1 marzo 2020.

Lost girls

Altro film Netflix, Lost Girls è diretto da Liz Garbus ed è l’adattamento del romanzo omonimo di Robert Kolker. Mari Gilbert prova a guidare la polizia sulle tracce della figlia scomparsa, sullo sfondo dell’ondata di omicidi irrisolti del serial killer di Long Island. Con Amy Ryan, è in arrivo il 13 marzo 2020.

Ultras

Ultras è il nuovo atteso film di Francesco Lettieri che racconta la storia del gruppo “Apache”, appartenente al tifo organizzato del Napoli. Disponibile nel catalogo Netflix a partire dal 20 marzo 2020.

Film dello Studio Ghibli

Dopo i primi 7, altri 7 film dello Studio Ghibli sono in arrivo a marzo. I titoli di questo mese sono:

La città incantata

Principessa Mononoke

Nausicaä della Valle del Vento

I miei vicini Yamada

La ricompensa del gatto

Arrietty – il mondo segreto sotto il pavimento

La storia della Principessa Splendente

Cosa guardare su Netflix a marzo 2020: serie TV e documentari

Riverdale: stagione 3

Un gioco di ruolo si diffonde rapidamente tra i giovani della città, portando a inspiegabili suicidi e a oscuri segreti. La terza stagione di Riverdale è in arrivo su Netflix dal 1 marzo 2020.

Dirty Money: stagione 2

La serie documentaristica racconta storie di corruzione aziendale e reati finanziari. Tra i produttori esecutivi il documentarista Alex Gibney, vincitore del premio Oscar nel 2008. La seconda stagione di Dirty Money arriva su Netflix l’11 marzo 2020.

Elite: stagione 3

Terza stagione di Elite, popolare serie TV spagnola che segue la vita di alcuni giovani di umili origini. L’attesa nuova stagione, ancora una volta composta da 8 episodi, sarà disponibile dal 13 marzo 2020.

Beastars

In una scuola molto particolare convivono predatori e prede. Nella nuova serie animata Beastars, in arrivo su Netflix il 13 marzo e ispirata al manga di Paru Itagaki, un lupo gentile cerca in ogni modo di contenere i propri istinti carnivori.

Bloodride

Serie antologica norvegese che vede mischiarsi horror e il tipico humour nero scandinavo, ambientata in uno strano universo. Bloodride è disponibile su Netflix dal 13 marzo 2020.

Ozark: stagione 3

La terza stagione di Ozark vede ancora una volta protagonisti Marty e Wendy Bryde (Jason Bateman e Laura Linney). La serie drammatica narra le vicende di un consulente finanziario che come secondo “lavoro” ricicla denaro sporco per i cartelli della droga messicana. Disponibile dal 27 marzo 2020.

Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker

Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker è una miniserie che racconta la storia della prima magnate afroamericana della cura dei capelli e prima donna milionaria degli Stati Uniti. Con protagonista Octavia Spencer, è in arrivo su Netflix il 27 marzo 2020.

Se non sapevate cosa guardare su Netflix a marzo 2020, ora avete sicuramente a disposizione tanti spunti. Cosa state aspettando o apprezzando di più tra i contenuti qui presenti?