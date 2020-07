Qualche ora fa vi avevamo mostrato un particolare smart speaker di Google svelato dall’ente di certificazione giapponese omologo all’FCC americano. Questo dispositivo, dalla forma a pillola e con un design decisamente differente rispetto all’attuale Google Home, veniva indicato dall’ente com il model number GXCA6.

Ecco il nuovo smart speaker di Google

In queste ore, come un fulmine a ciel sereno, Google ha inviato ai colleghi di 9to5google alcune immagini reali ed un breve video del nuovo smart speaker Google Nest il cui nome in codice è “Prince“, proprio come il famoso cantante pop. Le immagini, questa volta ad alta risoluzione, mostrano un prodotto che potrebbe rimandare al design di Sonos One.

La maggior parte del corpo dello smart speaker di Google vede la presenza di una trama in tessuto industriale, con la porzione frontale animata dai classici LED di stato nascosti dietro di essa e che si attivano a seguito della keyword “Hey Google”.

Google dichiara che, per quanto riguarda la componente audio, lo smart speaker si posiziona a cavallo fra Google Home e Google Home Max, e viene anche confermata la possibilità di creare un ponte stereo fra due device in pochi e semplici passi.

Le informazioni condivise ci portano a credere che il device sia effettivamente ormai pronto al lancio, il quale potrebbe cadere lo stesso giorno in cui verrà ufficialmente svelato Android 11.