Un nuovo rapporto di Canalys ci permette di scoprire quali sono le più importanti aziende per quanto riguarda le vendite di tablet durante il Q2 2020. Secondo i dati raccolti dalla compagnia, Huawei e Lenovo sono le aziende che sono riuscite a capitalizzare una importante crescita durante il secondo trimestre di quest’anno, rispettivamente con un incremento annuo pari a +44,5% e 52,9%.

Lenovo e Huawei crescono nel Q2 2020

La didattica online così come lo smart working a cui tutti noi ci siamo abituati per via del Coronavirus, hanno inevitabilmente spinto molti utenti a munirsi di tablet per continuare a svolgere alcuni compiti, elemento che ha fatto registrare una crescita globale pari al +26% YoY con più di 37 milioni e mezzo di tablet commercializzati durante il Q2 2020.

Ovviamente Apple continua ad essere la regina del settore tablet con più di 14 milioni di dispositivi commercializzati e con il 38% di market share, mentre Samsung si pizza in seconda posizione con 7 milioni di tablet venduti e il 18,7% di market share – chissà se le cose cambieranno in meglio a seguito del lancio della gamma Samsung Galaxy Tab S7 prevista per domani durante l’evento Unpacked.

Nonostante Lenovo abbia registrato una incredibile impennata nelle vendite è soltanto quinta in classica, mentre Huawei mantiene la terza posizione davanti ad Amazon che chiude il Q2 2020 con 3 milioni di tablet venduti.