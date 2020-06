I Chromebook rappresentano la scelta ideale per chi è alla ricerca di una soluzione economica, duttile, dalla lunga autonomia e con un OS (Chrome OS) snello e facile da utilizzare. In queste ore Lenovo presenta il modello Chromebook 3 11 (SKU 82BA0003US) di cui vediamo i dettagli nel prossimo capitolo.

Specifiche Lenovo Chromebook 3 11

Google crede molto nei Chromebook e l’arrivo ufficiale in Italia certifica come la soluzione offerta da Big G con gli OEM sia pronta a fare il grande salto anche nel nostro Paese. Lenovo Chromebook 3 11 è un notebook piuttosto basic, con un comparto hardware parco ed evidentemente indicato agli utenti che sono alla ricerca di una macchina per scrivere, navigare sul web e guardare qualche contenuto multimediale.

Il pannello TN di Lenovo Chromebook 3 11 è a risoluzione HD da 11,6 pollici (1366 x 768 pixel), mentre come CPU troviamo Intel Celeron N4020 accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4, 64 GB di storage in formato eMMC, webcam a risoluzione 720p ed una porta USB Type-C e una porta USB Type-A.

È una macchina perfetta per un utilizzo casalingo, oppure come dispositivo per la didattica grazie alla buona autonomia e al supporto software fino al 2026.

Prezzo Lenovo Chromebook 3 11

Attualmente Lenovo Chromebook 3 11 viene proposto sul sito americano al prezzo di 229,99 dollari, circa 200 euro al cambio. È probabile che presto verrà inserito anche nel catalogo ufficiale italiano e nella pagina riassuntiva di Google con tutti i modelli di Chromebook attualmente disponibili all’acquisto nel nostro Paese.

