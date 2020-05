Da quando sono stati presentati per la prima volta nel 2011, i Chromebook hanno rappresentato una scelta importante per milioni e milioni di utenti in tutto il mondo. Il sistema operativo sviluppato da Google ruota attorno alla possibilità di non legare l’utente ai classici limiti di un OS per computer, quindi aggiornamenti software, di sicurezza, dipendenze da driver e quant’altro.

I Chromebook sbarcano in Italia

In questi anni Chrome OS ha fatto dei passi da gigante, come ad esempio l’integrazione con Google Play Store per poter accedere alle più importanti applicazioni per Android anche su notebook, tablet, 2 in 1 e quant’altro. In queste ore Google annuncia l’arrivo in Italia dei Chromebook. Infatti, grazie ad un lavoro costante ed impegnativo con importanti partner del calibro di Acer, ASUS, HP e Lenovo, oggi è possibile acquistare un’ampia gamma di Chromebook tramite i più importanti eCommerce online.

Amazon.it ed Euronics saranno i primi eCommerce ad offrire l’acquisto dei Chromebook agli utenti italiani, mentre Unieuro e MediaWorld arriveranno solo nel prossimi futuro. Volendo, però, Google ha presentato anche il nuovo sito web ufficiale dove è possibile acquistare i Chromebook senza passare dagli eCommerce sopracitati.

Dove acquistare i Chromebook in Italia

Ecco quali sono i modelli di Chromebook attualmente disponibili in Italia comodamente suddivisi per brand. Alcuni sono novità presentate dai vari OEM durante l’ultimo CES di Las Vegas, altri sono Chromebook già con qualche mese sulle spalle.

Acer

ASUS

ASUS Chromebook C425 a 499,99 euro oppure su Amazon a 319 euro a partire dal 20 giugno;

oppure su Amazon a 319 euro a partire dal 20 giugno; ASUS Chromebook C423 a 319 euro oppure su Amazon a 399 euro a partire dal 20 giugno.

HP

Lenovo