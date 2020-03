Delle novità che molto probabilmente troveremo all’interno di iOS 14 ne abbiamo parlato in lungo e in largo, ma i colleghi di 9to5Mac hanno scovato nuovi rimandi che ci permettono di valutare alcuni dei componenti che troveranno posto all’interno di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. La gamma iPhone 12, internamente etichettata come “d5x“, vedrà l’arrivo del nuovo sensore ToF (Time of Flight) solo per le varianti “Pro”.

iPhone 12 Pro e Pro Max monteranno un sensore ToF

Gli attuali rumor puntano ad un comparto fotografico costituito da un obbiettivo grandangolare, un obbiettivo ultra grandangolare, un teleobiettivo e il tanto chiacchierato sensore ToF. Questo dovrebbe lavorare a braccetto con la nuova applicazione per la realtà aumentata a cui Apple starebbe lavorando e attesa per il lancio di iOS 14.

Il sensore ToF integrerà un proiettore ad infrarossi, del tutto simile a quello che da anni trova posto all’interno del sistema TrueDepth per lo sblocco facciale degli smartphone Apple da iPhone X in poi, che permetterà al sistema di creare un modello 3D dell’ambiente circostante.

Banalmente questa funzione permetterebbe ad esempio di misurare con più precisione le distanze, ma pensiamo che Apple stia lavorando ad un sistema molto più complesso.

Il data mining di iOS 14 ci confermerebbe quindi l’alta probabilità che iPhone 12 monterà un sistema di fotocamere triplo, del tutto simile a quello attualmente presente su iPhone 11 Pro.