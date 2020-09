Durante l’evento “Time flies” di Apple tenutosi qualche ora fa in cui sono stati presentati diversi prodotti interessanti come iPad Air 4, l’iPad di ottava generazione, Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE, il CEO Tim Cook sottolineava come la linea “iPad è stata al primo posto in termini di soddisfazione degli utenti per 10 anni di fila. I nostri utenti stanno facendo più che mai con iPad, quindi continuiamo a renderlo migliore“. L’elevata soddisfazione degli utenti iPad si può misurare con numeri alla mano: Cook ha infatti svelato che sono più di 500 milioni gli iPad venduti dall’iconico lancio della prima generazione.

500 milioni di iPad venduti dal 2010

Numeri a parte, Apple Watch Series 6 rappresenta il secondo dispositivo del colosso californiano a montare al suo interno il particolare chip U1. L’azienda lo aveva svelato per la prima volta al lancio della serie di iPhone 11, e lo ha fatto nuovamente qualche ora fa con la punta di diamante per quanto riguarda l’offerta wearable.

Il chip U1 ultra wideband permette di individuare con estrema precisione i prodotti presenti nelle vicinanze, oltre ad offrire la possibilità di aprire/chiudere serrature smart oppure le portiere delle automobili. La novità è indicata nella pagina comparativa fra Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE a livello della sezione “Chip”.

Ad oggi non è ancora chiaro quale sia il vantaggio reale offerto dalla implementazione del chip U1, ma si può presumere che verrà sfruttato per individuare i dispositivi affiancati dal tanto chiacchierato “AirTag” di Apple, la soluzione molto simile ai famosi tracker Tile di cui si è spesso parlato nel corso degli ultimi mesi.

Se non avete avuto modo di guardare in diretta l’evento e volete recuperare tutto ciò che è stato presentato, Apple ha reso disponibile l’intero video sul proprio sito e anche sul canale ufficiale di YouTube.