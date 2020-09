Al fianco di Apple Watch Series 6 durante l’evento odierno è arrivato Apple Watch SE, con un’operazione simile a quella che ha portato alla nascita di iPhone SE. Il cuore del nuovo smartwatch infatti è il potente chip dual core S5 a cui sono stati affiancati alcuni degli elementi distintivi dell’ultimo Watch per giungere ad un prezzo decisamente conveniente per gli standard della Mela.

Apple Watch SE si posiziona idealmente un gradino sopra l’Apple Watch Series 3. Merito del processore di due generazioni successive e del medesimo display di Apple Watch Series 6 più grande del 30%, malgrado manchi l’Always on Display.

Assenti anche i nuovi sensori del modello più recente, quindi quelli che operano gli ECG e la misurazione dell’ossigeno nel sangue, presenti invece elementi portanti come la rilevazione del battito cardiaco, il barometro, il GPS e l’accelerometro sensibile a sollecitazioni, tipicamente cadute e impatti in genere, fino a 32 volte l’accelerazione di gravità.

Apple Watch SE sarà disponibile ai preordini da poco dopo l’evento e acquistabile nei negozi dal 18 settembre in due dimensioni – 40 e 44 mm – e in variante LTE o solo Wi-Fi. Apple Watch SE arriva in Italia a partire da 309 euro con cassa da 40 mm e da 359 euro con cassa da 44 mm con spedizione dal sito Apple in 2-4 giorni lavorativi.

Il nuovo Apple Watch “economico” arriverà con watchOS 7 a bordo che verrà distribuito ai dispositivi supportati a partire dal 16 settembre. Molte le novità rispetto al sistema precedente: per conoscerle potete consultare questo articolo.