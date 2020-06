Se vi state chiedendo il motivo per cui sui social stiano spopolando post con immagini nere, postate da artisti, sportivi famosi e non solo, siete capitati nel posto giusto per una spiegazione: si tratta dell’iniziativa #BlackOutTuesday, lanciata su Facebook, Twitter, Instagram e non solo nell’ambito delle proteste legate all’uccisione di George Floyd.

Cos’è il Black Out Tuesday e cosa simboleggiano le immagini nere

In queste ore Facebook, Twitter e Instagram sono stati “inondati” di immagini nere: si tratta della nuova forma di protesta legata all’uccisione di George Floyd durante un controllo di polizia negli Stati Uniti, evento che sta mettendo in subbuglio l’intero Paese ormai da giorni.

Ecco dunque che la protesta, sotto il nome e l’hashtag #BlackOutTuesday, invade i profili social di utenti comuni, di importanti aziende del settore tech e di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Le immagini nere simboleggiano quindi un messaggio di solidarietà verso la comunità afroamericana e di supporto a tutti quelli che sono stati colpiti da oppressione, razzismo e odio.

L’iniziativa #BlackOutTuesday, collegata all’hashtag #BlackLivesMatter, invita le persone a fermarsi e a riflettere pubblicando immagini nere, senza postare niente che non abbia a che fare con la vicenda sui propri profili social durante l’intera giornata. La morte di George Floyd non sta dunque passando inosservata agli occhi del mondo.

Vere e proprie rivolte in favore delle persone di colore sono in atto negli USA, ormai da giorni, e le proteste stanno iniziando a coinvolgere il mondo intero. La vicenda ha spinto già diverse aziende a rinviare eventi importanti previsti per queste ore: ad esempio Google ha scelto di lasciare per un po’ da parte la nuova versione di Android, mentre Sony ha deciso di rinviare l’attesissimo evento riguardante PlayStation 5.