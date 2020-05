Arriva la conferma da parte di Sony: la conferenza prevista per PlayStation 5 si terrà giovedì 4 giugno 2020 alle ore 22:00 italiane. In tale occasione si parlerà dei giochi realizzati per la nuova console giapponese, un evento in cui daremo uno sguardo al futuro del gaming, parola di Sony.

L’evento dedicato ai giochi di PlayStation 5 nei dettagli

Durerà poco più di un’ora la conferenza sui giochi di Sony PlayStation 5, evento che sarà virtuale, ovviamente, e in cui si parlerà di varie questioni che delineano un progetto: “ridefinire il futuro dei videogiochi“.

È Jim Ryan a parlare, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, che se ne esce subito così: “Abbiamo condiviso le specifiche tecniche di PS5 e mostrato il nuovo controller wireless DualSense. Ma cos’è una console senza giochi?”

Continua: “Sono entusiasta di comunicare che daremo presto una prima occhiata ai titoli ai quali giocherete dopo il lancio di PlayStation 5. I giochi in arrivo rappresentano i migliori del settore secondo studi di tutto il mondo. Le case di sviluppo, grandi o piccole che siano, più giovani o più affermate, si sono tutte messe al lavoro per sviluppare giochi che saranno in grado di mostrare il potenziale dell’hardware“.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Insomma, a questo punto non ci resta che attendere le 22:00 di giovedì prossimo, 4 giugno 2020 per saperne di più. Restate collegati.

