Alcune settimane fa vi avevamo parlato degli ultimi leak relativi a Huawei Watch Fit, ovvero l’atteso nuovo smartwatch di Huawei. In queste ore il colosso cinese ha ufficialmente svelato il wearable di cui vi riportiamo tutti i dettagli e la scheda tecnica.

Specifiche e design Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit si presenta con un display OLED 2.5D rettangolare da 1,64 pollici a risoluzione HD da 280 x 486 pixel con rapporto display/telaio pari al 70%. La cassa presenta un singolo tasto laterale per controllare la UI e gli allenamenti, mentre il display supporta la funzione AOD (Always-on Display) con la possibilità di mostrare numerose informazioni anche a schermo spento.

Per quanto riguarda il tracking degli allenamenti Huawei Watch Fit è in grado di raccogliere informazioni di 96 tipi di esercizi come ad esempio il nuovo, la bici (al chiuso e all’aperto), la corsa (al chiuso e all’aperto) e molto altro. Huawei offre agli utenti la libertà di creare ben 85 tipi di esercizi differenti per adattarsi così alle varie tipologie di esercizi.

Il sensore HR per il battito cardiaco si basa sulla tecnologia TruSeen 4.0 e offre un tracking 24/7, il calcolo della ossigenazione del sangue (SpO2), il tracking del ciclo mestruale e del sonno tramite la tecnologia TruSleep 2.0. Oltre alla presenza di molte applicazioni come ad esempio il meteo, la sveglia, il cronometro, la lampadina e tante altre, Huawei Watch Fit gestisce senza problemi le notifiche in arrivo dal proprio smartphone.

Infine, la batteria offre 10 giorni di autonomia oppure 7 giorni in utilizzo intensivo; con il GPS attivo si scende a 12 ore.

Scheda tecnica Huawei Watch Fit

display AMOLED 2.5D da 1,64 pollici con risoluzione HD da 280 x 456 pixel e 326 PPI;

supporto al tracking di 96 esercizi;

sensore GPS, impermeabilità fino a 5 ATM, sensore HR, accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità;

autonomia di 10 giorni o 12 ore con GPS attivo;

quattro colorazioni: Sakura Pink, Graphite Black e Mint Green.

Prezzo e disponibilità Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit sarà disponibile negli Emirati Arabi Uniti a partire dal prossimo 3 settembre al prezzo di 399 dirham, pari più o meno a 92 euro al cambio, nelle colorazioni Sakura Pink, Graphite Black, Mint Green con cinturini in Sakura Pink, Graphite Black, Mint Green e Cantaloupe Orange.