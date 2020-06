In queste ore prende il via una nuova iniziativa promozionale targata HONOR: la “Artist Week“, presentata con lo slogan “Arte incontra tecnologia“, vede il popolare brand cinese collaborare con alcuni artisti per la creazione di una serie di accessori esclusivi e limited edition per HONOR MagicBook 14 e HONOR MagicWatch 2. Non mancano, inoltre, alcune offerte dedicate.

HONOR “Artist Week”: dettagli e offerte

HONOR ha sempre dedicato molta attenzione al lato estetico dei propri prodotti e, sotto questo profilo, il nuovo notebook HONOR MagicBook 14, con i suoi dettagli Azure Blue, rappresenta un ottimo esempio.

Per questo motivo, non stupisce che il brand cinese abbia scelto di collaborare con alcuni rinomati artisti per esaltare ulteriormente l’impatto estetico di due suoi prodotti quali lo stesso HONOR MagicBook 14 – da poco arrivato sul mercato italiano – e l’apprezzato smartwatch HONOR MagicWatch 2 (ecco la nostra recensione) con degli accessori dedicati. Gli artisti in questione sono Jacky Tsai, artista pop contemporaneo in ascesa, Giovanni Ozzola, l’artista italiano noto per la sua pratica artistica multi-media, il rinomato calligrafo Wang DongLing e Zhou Li, una delle artiste cinesi più in vista del momento.

Tutti questi artisti, come detto, sono stati coinvolti nella creazione di accessori limited edition per i prodotti HONOR, nella fattispecie troviamo custodie per il nuovo notebook e cinturini per lo smartwatch.

Adesso, però, diamo un’occhiata alle interessanti offerte che si affiancano a queste collaborazioni e che saranno attive dal 3 al 10 giugno:

HONOR MagicBook 14 + HONOR MagicBook Sleeve a 599,90 euro

HONOR MagicWatch 2 42mm con cinturino limited edition Floral Horse a 129,90 euro

HONOR MagicWatch 2 42mm gold + cinturino Pitch Garden Pink/Mini speaker a 179,90 euro

HONOR MagicWatch 2 46mm black + cinturino limited edition Autumn Moon/HONOR Band 5 a 159,90 euro

HONOR MagicWatch 2 46mm leather + cinturino limited edition Autumn Moon/HONOR Band 5 a 179,90 euro

Per maggiori informazioni sugli accessori e per tutte le promozioni attive, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata alla Artist Week di HONOR.

