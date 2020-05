HONOR MagicBook 14 arriva oggi in Italia, dopo essere stato presentato in Cina lo scorso novembre e in Europa a fine inverno. Parliamo di un notebook che strizza l’occhio agli ultrabook con un design minimale e ingombri particolarmente ridotti. Buona anche la dotazione tecnica, soprattutto in rapporto al prezzo di vendita. Ma scopriamone di più nei paragrafi a seguire.

Caratteristiche e dettagli di HONOR MagicBook 14

HONOR MagicBook 14 si presenta con un display laminato di tipo LCD e da 14 pollici di diagonale, come intuibile, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto di forma 16:9 e certificazione TÜV Rheinland per limitare l’affaticamento degli occhi.

Sotto il cofano presenta un processore AMD Ryzen 6 della serie 3500U con grafica Radeon Vega 8, affiancato da 8 GB di RAM di tipo DDR4 dual-channel e da 256 o 512 GB di memoria interna SSD PCIe NVME.

Questione porte e connettività HONOR MagicBook 14 vanta una dotazione completa di Wi-Fi, Bluetooth 5.0, presa jack audio da 3,5 mm, una porta USB C per la ricarica e il trasferimento dei dati, una USB A 3.0, una USB A 2.0 e una HDMI.

Per il resto, segnaliamo la presenza di un lettore di impronte digitali posizionato sul pulsante di accensione, di una webcam pop-up e di una batteria da 56 Wh che, secondo quanto dichiarato dalla casa, garantisce 10 ore di autonomia con attività d’ufficio, 9,5 ore di riproduzione video in locale a 1080p e 9,4 ore di navigazione web.

Design e funzioni di HONOR MagicBook 14

HONOR MagicBook 14 è un notebook di fascia media, ma esteticamente moderno ed elegante. Si presenta con un telaio in alluminio con bordi smussati e cornici piuttosto sottili (da 4,8 mm su tre lati) che abbracciano il display, reclinabile di quasi 180 gradi, con un rapporto schermo/superficie pari all’84%. Ne risultano delle dimensioni tutt’altro che eccessive: è largo infatti 322,5 mm, profondo 214,8 mm e spesso 15,9 mm, per un peso di 1,38 Kg.

Per quel che riguarda poi le funzioni, HONOR MagicBook 14 vanta varie peculiarità, fra cui HONOR Magic-Link, una funzione multi-schermo pensata per la produttività, per la gestione del lavoro fra smartphone e laptop attraverso la condivisione dello schermo. Presente anche una prova gratuita di un mese di Microsoft 365 Personal, una webcam nascosta fra i tasti, aperta all’occorrenza, un lettore di impronte digitale che permette di accedere rapidamente al desktop e un sistema di ventilazione innovativo, a “S”.

Immagini di HONOR MagicBook 14

Prezzi e disponibilità di HONOR MagicBook 14

HONOR MagicBook 14 arriva in Italia nei colori Space Gray e Mystic Silver a un prezzo di listino pari a 599,90 euro, disponibile alla vendita dal 26 maggio e acquistabile su HiHonor.