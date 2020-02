Ogni mese Sony regala alcuni nuovi titoli per PlayStation 4 agli abbonati al servizio PlayStation Plus, annunciando le nuove proposte sul proprio blog ufficiale. Anche per il mese di marzo sono stati scelti i nuovi titoli, annunciati in queste ore con un nuovo post. Vediamo dunque i primi due giochi scelti dal colosso giapponese, con un’anticipazione relativa al terzo.

Shadow of The Colossus

Si tratta di un titolo pubblicato esattamente due anni fa, di cui trovate più in basso il trailer, nel quale dovrete ottenere il potere dai Colossi, al fine di riportare in vita la vostra amata. Shadow of The Colossus è un viaggio in una terra antica alla ricerca dei colossi, armati solamente di una spada e di un arco per portare a termine una difficile missione

Sonic Forces

Sono passati poco più di due anni dal lancio di Sonic Forces, che vede il nostro eroe alle prese con il malvagio Dr. Eggman. Dovrete accompagnarlo nella sua creazione di un esercito per combattere il caos e la distruzione seminati dal Dr. Eggman e dal suo nuovo alleato Infinite, per riportare l’ordine nel mondo.

Entrambi i titoli potranno essere scaricati gratuitamente dal 3 marzo al 6 aprile. Fino al 2 marzo avrete inoltre la possibilità di scaricare Bioshock: The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour, i titoli del mese di febbraio.

Predator Hunting Grounds

Nel weekend che va dal 27 al 29 marzo potrete unirvi agli altri membri di PlayStation plus con Predator Hunting Ground, cercando di sfuggire ai Predator o scegliendo di impersonare un Predator e cacciando le vostre prede.

A vostra disposizione un vasto arsenale di armi umane e aliene con la possibilità di giocare in cross-play con utenti PC per un’esperienza di gioco unica.