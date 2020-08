Sony ha pubblicato una nuova applicazione desktop che permette di utilizzare le fotocamere del marchio come webcam di alta qualità attraverso una semplice connessione via USB: ecco Imaging Edge Webcam, compatibile con Windows 10.

Imaging Edge Webcam: fotocamere compatibili

Dopo Imaging Edge, l’app per facilitare il trasferimento delle foto da una DSLR allo smartphone arrivata a inizio 2019, Sony pubblica la nuova Imaging Edge Webcam: l’app consente di utilizzare le fotocamere della casa nipponica compatibili come webcam per PC, e segue quanto fatto da altre compagnie come Panasonic, Olympus e GoPro.

Naturalmente questo permette di ottenere una qualità d’immagine decisamente superiore rispetto a quella offerta dalla maggior parte delle webcam integrate e non. I modelli compatibili con l’app sono in tutto 35, almeno per il momento, tra i quali troviamo Alpha 9 II, Alpha 9, Alpha 7R IV, Alpha 7R III, Alpha 7R II, Alpha 7S II, Alpha 7S, Alpha 7S, Alpha 7 III, Alpha 7 II, Alpha 6600, Alpha 6400, Alpha 6100, RX100 VII, RX100 VI, RX0 II, RX0 II, RX0, vlog camera ZV-1 e Alpha 7S III. La lista completa è disponibile al link qui sotto.

Download Imaging Edge Webcam

Imaging Edge Webcam è un’applicazione desktop disponibile per i PC con Windows 10: può essere scaricata a questo indirizzo dopo aver selezionato il modello della vostra fotocamera Sony. A questo link potete invece trovare le istruzioni per l’utilizzo dell’app e per il collegamento della fotocamera al PC.

