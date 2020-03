Square Enix ha pubblicato l’attesa demo giocabile di Final Fantasy VII Remake nel Playstation Store. I possessori di una PS4 possono dunque assaggiare un goloso antipasto del mitico gioco di ruolo pubblicato in Europa nel 1997 per Playstation e in grado di far conoscere anche in occidente uno dei generi videoludici più apprezzati nella terra del sol levante.

La demo di Final Fantasy VII Remake offre la possibilità di giocare le primissime ore dell’avventura e di cimentarsi nello spettacolare attentato al reattore della Shinra Corporation, multinazionale senza scrupoli che sta assorbendo tutta l’energia del pianeta.

Gameplay di Final Fantasy VII Remake

Il gameplay di Final Fantasy VII Remake propone un sistema ibrido che combina l’azione tipica di un hack’n’slash con lo spessore tattico dell’Active Time Battle, con la possibilità di controllare un solo personaggio alla volta mentre gli altri vengono gestiti dall’IA, in maniera simile a Final Fantasy XII.

La demo di Final Fantasy VII Remake per PS4 richiede 7,59 GB di spazio disponibile, inoltre, per chi scarica la demo entro il giorno 11/05/2020 sarà disponibile un tema esclusivo a partire dal 10/04/2020, il day one di Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Remake è una rivisitazione arricchita dell’originale che si divide in più parti. La prima, seguita da altre in futuro, approfondisce i fatti fino alla fuga da Midgar.